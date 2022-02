Sessão da tarde hoje (18/2) vai passar Uma Aventura E Tanto

A Sessão da tarde hoje, sexta-feira, 18/02/22, vai exibir o filme “Uma Aventura E Tanto”. O longa conta a história do cachorro Pluto e promete muita emoção. O filme vai começar às 15h30, logo após O Cravo e a Rosa.

Um jovem pai leva seu filho de nove anos, o cão da família, e dois amigos de seu filho de mochila nas montanhas do Colorado, apenas para que todos os cinco sejam atingidos por um raio.

O que vai passar na Sessão da Tarde hoje – Uma Aventura E Tanto

Na Sessão da Tarde hoje, o filme Uma Aventura E Tanto conta a história do cão vira-lata Pluto, que aparece de repente e muda a vida da família Davis, que está enfrentando tempos difíceis. Em pouco tempo, o cão consegue salvar uma criança, trazer conforto e companheirismo a um garoto doente de 9 anos, ajudar a restaurar um casamento e reparar um relacionamento desgastado de pai e filho. Pluto não é apenas um cão de guarda – ele é um anjo da guarda.

MAIS INFORMAÇÕES de Uma Aventura E Tanto

Título Original The Stray

Elenco Brennin Williams;Connor Corum;Eliza Brown;Michael Cassidy;Sarah Lancaster

Dubladores Felipe Grinnan; Fernanda Baronne; Monalisa Capella; Sicilia Vidal; Théo Salomão

Direção Mitch Davis

Gênero Drama, aventura

Assista o trailer do filme da sessão da tarde hoje.

Como assistir o filme da Globo hoje

Você pode acompanhar o filme sintonizando qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na TV Globo, ou pode optar pela Globoplay. A aba ‘Agora na TV’ exibe a programação em tempo real do canal e não cobra nada por isso.

No entanto, é necessário ter um cadastro no site. Mas não fique desanimado, o processo é simples, você informa um e-mail, senha e algumas informações pessoais. Pronto! É só entrar na sua conta com o login criado, acesse a aba no horário que o filme da Tela Quente está previsto para passar hoje, às 15h30, e pronto. É possível usar a Globoplay pelo celular, computador, tablet ou TV Smart.