Sessão da Tarde hoje (20/12) exibe o filme ‘Expresso Polar’

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 20/12/21, vai exibir “Expresso Polar” (2004), uma animação infantil que é o clima do Natal. O filme que a Globo vai passar começará depois de O Cravo e a Rosa.

Na véspera de Natal, um menino embarca em uma aventura mágica para o Pólo Norte no Expresso Polar, enquanto aprende sobre amizade, bravura e o espírito do Natal.

Que horas começa a sessão da tarde hoje?

O filme de hoje da Sessão da Tarde, segunda-feira, 20 de dezembro, está marcado para começar às 15 horas e 15 minutos (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

Tom Hanks e o diretor Robert Zemeckis se reúnem para “O Expresso Polar”, uma aventura inspirada no livro infantil de Chris Van Allsburg. O longa de Natal conta a história de um menino que atingiu a idade em que começa a ter dúvidas em acreditar no Papai Noel. No final de uma véspera de Natal, o menino está acordado esperando o som dos sinos do trenó tocando no trenó do Papai Noel. Cinco minutos para a meia-noite, seu quarto começa a tremer e ele ouve um som estrondoso fora de sua janela.

Quando um menino cheio de dúvidas pega uma extraordinária carona para o Polo Norte, ele embarca em uma jornada de autodescobrimento que mostra a ele que a maravilha da vida nunca desaparece para aqueles que acreditam.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original The Polar Express

Elenco Chantel Valdivieso;Daryl Sabara;Tom Hanks

Nacionalidade Americana

Gênero Drama, família

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde hoje.

Programação Globo – Segunda-feira, 20/12/2021

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – O Expresso Polar

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:45 The Voice Brasil

00:05 Passaporte Para Liberdade

01:00 Jornal da Globo

01:50 Vai Que Cola

02:35 Corujão I – A Cilada

