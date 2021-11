Sessão da Tarde hoje exibe ‘Esposa De Mentirinha’ com Adam Sandler

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 08/11/21, vai exibir “Esposa De Mentirinha”. O filme que a Globo vai passar depois do Jornal Hoje e conta com Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman.

Que horas começa a sessão da tarde hoje?

O filme de hoje da Sessão da Tarde, segunda-feira, 08 de novembro, está marcado para começar às 15 horas (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

O longa conta a história de Danny, um homem que queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca a sua vida, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira. Um dia, ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, ele pisa na bola quando inventa que é marido da amiga.

Título Original Just Go With It

Elenco Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison

Direção Dennis Dugan

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia romântica

Assista ao trailer do filme da Sessão da Tarde hoje

Programação Globo – Segunda-feira, 08/11/2021

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Esposa De Mentirinha

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Pega Pega

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

23:05 Verdades Secretas

23:45 Tela Quente – Creed II

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I – Pequeno Dicionário Amoroso 2

Veja também: Sessão da Tarde da semana: filmes de 8 a 12 de novembro