Sessão da Tarde da semana: filmes entre 6 e 10 de novembro

A programação da Sessão da Tarde da semana entre 6 e 10 de novembro está cheia de clássicos. Entre os filmes que serão exibidos, estão "Os Delírios De Consumo de Becky Bloom" (2009) e "A Era do Gelo" (2002), ambos sucessos da década de 2000. Confira a programação completa.

Dia 6 | "Os Delírios de Consumo De Becky Bloom" | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme "Os Delírios de Consumo de Becky Bloom", adaptado do livro de mesmo nome escrito por Sophie Kinsella. Diante do sucesso da trama, a história ganhou algumas sequências nos anos seguintes mas apenas no ramo literário.

A protagonista da história é Rebeca (Isla Fisher), uma jovem que mora em Nova York e tem o sonho de trabalhar para uma renomada revista de moda. No entanto, essa tarefa não será tão fácil, pois esse é o objetivo de muitas pessoas que se mudam para a cidade. A ruiva encontra um atalho: consegue um emprego como colunista de uma revista financeira da mesma companhia. A coluna da personagem se torna um sucesso, mas ela corre o risco de arruinar sua carreira por conta de seu consumismo exagerado.

Título Original: Confessions of a Shopaholic

Elenco: Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan Cusack, John Goodman, John Lithgow

Direção: P J Hogan

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 7 de novembro - "A Era do Gelo"

A Sessão da Tarde da semana inclui um dos maiores clássicos dos anos 2000, o primeiro filme da franquia "A Era do Gelo". A animação da Fox Pictures se tornou um grande sucesso e ganhou várias continuações, se tornando um grande sucesso no mundo todo ao mostrar a vida dos animais que viviam na Terra quando tudo ainda era uma grande geleira.

A história da animação se passa há 20 mil anos. O mamute Manny e o bicho-preguiça Sid encontram um bebê esquimó perdido e ganham a missão de encontrar os pais da criança, que migraram para a região com outros seres humanos. Enquanto isso, o esquilo Scrat segue na sua saga para manter sua amada noz protegida de outros predadores.

Título Original: Ice Age

Elenco: Denis Leary, Jack Black, John Leguizamo, Ray Romano

Direção: Carlos Saldanham, Chris Wedge

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 8 de novembro - "Manobras do Destino" (2018) | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a Globo exibe o filme "Manobras do Destino". O drama conta a história de um campeão de bicicross que superou uma infância abusiva por meio das lições de amor de sua família adotiva. O longa também fala sobre a importância do esporte.

O filme foi lançado em 2018 nos Estados Unidos e também já foi disponibilizado em plataformas de streaming. No elenco estão os atores Blake Sheldon, Ludacris, Sasha Alexander e Shane Graham, que interpretam os protagonistas da trama.

Título Original: The Ride

Elenco: Blake Sheldon, Ludacris, Sasha Alexander, Shane Graham

Dubladores: Adriana Pissardini, Jorge Lucas, Lucas Gama, Vagner Fagundes

Direção: Alex Ranarivelo

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 9 de novembro - "O Exótico Hotel Marigold" (2011)

Na quinta-feira, o público da Sessão da Tarde assiste ao filme O Exótico Hotel Marigold, dirigido por John Madden. O longa também teve uma aceitação do público e ganhou uma sequência nos anos seguintes, disponível nas plataformas de streaming.

A história do filme gira em torno dos protagonistas Muriel (Maggie Smith), Douglas (Bill Nighy), Evelyn (Judi Dench) e Graham (Tom Wilkinson), que decidem aproveitar a vida depois que se aposentam. Os idosos escolhem a Índia como destino da próxima viagem e se encantam pelo Hotel Marigold e seu exotismo. Os hóspedes do local são recebidos pelo jovem sonhador Sonny (Dev Patel) e tudo parece ótimo no início, mas eles mal perdem por esperar as surpresas que o estabelecimento reserva.

Título Original: The Best Exotic Marigold Hotel

Elenco: Judi Dench, Bill Nighy, Dev Patel, Tom Wilkinson, Maggie Smith, Penelope Wilton

Direção: John Madden

Nacionalidade: Inglesa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 10 de novembro - "Férias da Família Johnson" (2004) | Sessão da Tarde da semana

A programação da semana termina com a exibição de "Férias da Família Johnson", na sexta-feira. A comédia é um clássico da Sessão da Tarde que já foi exibido muitas outras vezes no horário vespertino da Globo. O filme foi lançado em 2004.

Como o nome já indica, o público acompanha as férias dos protagonistas, a família Johnson. Nate Johnson (Cedric The Entertainer) e sua família viajam pelo país para uma grande reunião anual com parentes que há tempos não viam. No entanto, durante o caminho, os personagens enfrentam vários obstáculos com seus três filhos, cada um com sonhos e vontades diferentes que levam os pais à loucura.

Título Original: Johnson Family Vacation

Elenco: Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Shannon Elizabeth, Gabby Soleil

Direção: Christopher Erskin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quais filmes vão passar na Globo essa semana?

Além da programação da Sessão da Tarde, a Globo exibe outros filmes ao longo da semana durante a grade noturna. Confira os outros títulos:

Segunda-feira (06/11) - filmes da TV Globo

Tela Quente: "O Protetor 2" (2018)

Horário: 23h15, logo após "Todas as Flores"

Sábado (11/11)

Corujão I: "Os Parças" (2017)

Horário: 03h10, logo após "Comédia na Madrugada"

Corujão II: "Benzinho" (2018)

Horário: 04h25, logo após o "Corujão I"