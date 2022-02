Sessão da tarde hoje exibe ‘O Bom Filho À Casa Torna’ (22/2)

A Sessão da tarde hoje, terça-feira, 22/02/22, vai exibir o filme “Uma Aventura E Tanto”. O filme vai começar às 15h30, logo após O Cravo e a Rosa.

O Dr. RJ Stevens é um apresentador de talk show que visita sua família no Sul. Enquanto lá, ele se encontra com seu irmão Otis, sua irmã Betty, seu primo e rival Clyde e seu namoro de infância Lucinda Allen.

O que vai passar na Sessão da Tarde hoje – O Bom Filho À Casa Torna

Na Sessão da Tarde hoje, o filme O Bom Filho À Casa Torna. Roscoe Jenkins, famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

MAIS INFORMAÇÕES de O Bom Filho À Casa Torna

Título Original Welcome Home Roscoe Jenkins

Elenco Affion Crockett; Erin Cummings; James Earl Jones; Martin Lawrence

Direção Malcolm D. Lee

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Assista o trailer do filme da sessão da tarde hoje.

Filmes Sessão da Tarde até 25 de fevereiro de 2022

Os filmes da Sessão da Tarde dessa semana são: Quatro Vidas De Um Cachorro; Noites De Tormenta; Paixão De Aluguel; O Sétimo Filho.

Sessão da Tarde de quarta-feira (23)- Noites De Tormenta

Sessão Da Tarde de quinta-feira (24) – Paixão De Aluguel

Sessão da Tarde de sexta-feira (25) – O Sétimo Filho

Como assistir o filme da Globo hoje

Você pode acompanhar o filme sintonizando qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na TV Globo, ou pode optar pela Globoplay. A aba ‘Agora na TV’ exibe a programação em tempo real do canal e não cobra nada por isso.

No entanto, é necessário ter um cadastro no site. Mas não fique desanimado, o processo é simples, você informa um e-mail, senha e algumas informações pessoais. Pronto! É só entrar na sua conta com o login criado, acesse a aba no horário que o filme da Tela Quente está previsto para passar hoje, às 15h30, e pronto. É possível usar a Globoplay pelo celular, computador, tablet ou TV Smart.

