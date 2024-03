Sessão da Tarde hoje exibe o live-action Mulan, clássico da Disney

O público vai poder assistir na Sessão da Tarde hoje o Mulan na versão Live-action do clássico da Disney. O filme é 2020 e será exibido logo após Mulheres de Areia, a partir das 15h25 (horário de Brasília).

Veja também: Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci

Qual filme vai passar hoje na Sessão da Tarde hoje?

A versão realista de Mulan estreou em 2020, após 22 anos de sua versão animada - uma das mais populares da Disney, e mantém o enredo de uma jovem que se disfarça de homem para lutar no exército chinês no lugar de seu pai.

O filme segue a maior parte do enredo do original, mas os principais elementos do desenho animado foram removidos, incluindo o guia dragão sábio Mushu e o interesse amoroso de Mulan, o capitão Li Shang. Eles foram substituídos por uma irmã, uma fênix, e dois novos vilões, Bori Khan (Jason Scott Lee), um líder nômade, e uma bruxa chamada Xian Liang (Gong Li).

Para quem vai assistir pela primeira vez, a história é sobre Hua Mulan, uma jovem espirituosa e determinada filha mais velha de um honrado guerreiro. Quando o Imperador da China emite um decreto que um homem de cada família deve servir no exército imperial, Mulan decide tomar o lugar de seu pai, que está doente. Assumindo a identidade de Hua Jun, ela se disfarça de homem para combater os invasores que estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira.

Por que Mushu não está no filme?

Mushu - foto: disney

Por que exatamente a Disney cortou o dragão guardião falante, dublado por Eddie Murphy na animação original, do filme live-action?

“Acho que todos podemos apreciar que Mushu é insubstituível”, disse a diretora Niki Caro durante a revelação das imagens. “Você sabe, o clássico animado é independente nesse aspecto.”

Então, por que Mushu foi demitido? Tal como acontece com a maioria das mudanças no filme live-action da Disney, a resposta se resume a uma mudança de tom e uma mudança cultural ao contar a história baseada na balada chinesa do século VI.

A animação original mostra a avó de Mulan orando aos seus ancestrais por ajuda. Suas orações são atendidas quando eles enviam o dragão Mushu para acordar o dragão de pedra… que ele quebra antes de rapidamente tomar seu lugar para provar seu valor.

Murphy dando voz a Mushu enviou um sinal bastante claro do papel de Mushu na animação - ele é um alívio cômico, assim como o Gênio de Robin Williams estava em Aladdin e Zazu de Rowan Atkinson está em O Rei Leão.

Agora, a pegada é tornar o filme mais próximo da realidade.