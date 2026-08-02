Cinema & TV

Domingo Maior hoje exibe o filme coreano Esquadrão Justiceiro

Filme começa na madrugada

Escrito por Anny Malagolini
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Para fechar o fim de semana com muita ação, o Domingo Maior de hoje, 2 de agosto, traz o filme “Esquadrão Justiceiro”. De acordo com a grade oficial de programação da TV Globo, o Domingo Maior está previsto para ir ao ar às 00h20 (horário de Brasília), logo após o Fantástico.

No mundo dominado pela testosterona dos dramas policiais coreanos, Esquadrão Justiceiro, de Han Jun-hee , traz uma perspectiva feminina refrescante à sua história de corrupção policial e automobilismo profissional, mas acaba perdendo a força na volta final.

Lançado em janeiro de 2019 na Coreia do Sul, o filme conta a história da policial Eun Shi-Yeon (Gong Hyo-jin), que é transferida para uma equipe especializada em atropelamentos e fugas após uma investigação fracassada envolvendo corrupção policial. Eun Shi-Yeon une forças com o policial Seo Min-Jae (Ryu Jun-yeol) e a líder da equipe, Woo Sun-Young (Jeon Hye-jin), para capturar Jung Jae-Cheol (Jo Jung-suk), um fanático por corridas que também é um magnata dos negócios. No entanto, capturar o culpado se revela uma tarefa árdua.

Embora o título do filme claramente sugira ação automobilística, é preciso ter em mente que se trata, principalmente, de um thriller policial com elementos de corrida, e não o contrário. Afinal, nem tudo que envolve carros precisa ser “Initial D” de imediato. Mesmo assim, “Hit-and-Run Squad” consegue entregar diversas sequências de perseguição eletrizantes, além de uma trama envolvente. Para completar, a trilha sonora lembra bastante a de Máquina Mortífera.

O elenco conta com Kong Hyo-jin, Ryu Jun- yeol, Jo Jung-suk.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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