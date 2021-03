Sessão da tarde hoje vai passar ‘Uma Prova de Amor’ – 15/03/2021

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 15/03, vai exibir o filme “Uma Prova de Amor” (2009). O horário previsto para começar a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h49.

Desde o nascimento, Anna foi submetida a diversos procedimentos médicos para ajudar a irmã mais velha, Kate, que sofre de leucemia. Ao completar onze anos, Anna decide enfrentar os pais, Sara e Brian fitzgerald, e lutar na justiça por sua emancipação médica. Sem revelar os seus verdadeiros motivos, ela irá abalar a vida de toda a família.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

Anna Fitzgerald ( Abigail Breslin ) era um bebê desejado – queria mais do que tudo no mundo, porque ela deveria salvar a vida de sua irmã, Kate (Sofia Vassilieva), que luta contra a leucemia desde os 2 anos de idade. mãe, Sara ( Cameron Diaz ), jura evitar a morte a todo custo, mesmo que isso signifique usar Anna como tábua de salvação de Kate; o pai deles, Brian ( Jason Patric ), a apóia, mas precisa conter algumas dúvidas. E seu filho, Jesse (Evan Ellingson), luta para ser relevante em uma casa onde o câncer – e qualquer cura potencial – reina acima de tudo. Então, um dia, Anna declara que está farta e, com a ajuda do advogado Campbell Alexander ( Alec Baldwin), luta para ser medicamente emancipado – um movimento que pode eliminar a última esperança de sobrevivência de Kate.

Trailer da Sessão da tarde hoje:

Título Original My Sister’s Keeper

Elenco Cameron Diaz, Jason Patric, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Alec Baldwin, Jeffrey Markle, Heather Wahlquist, Joan Cusack

Nacionalidade Americana

Gênero Drama

23:55 – Tela Quente – O Sequestro

Karla Dyson trabalha como garçonete em uma lanchonete e tem a vida voltada para a criação do filho, o pequeno Frankie. Um dia, ao atender o telefone em um parque, ela descobre que o garoto simplesmente desapareceu. Ao vê-lo sendo colocado dentro de um carro, Karla parte em seu encalço em uma busca desesperada, perseguindo os sequestradores em seu próprio automóvel.

