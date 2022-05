Sessão De Sábado hoje exibe o clássico ‘Corina, uma Babá Perfeita’

A Sessão de sábado hoje, 7/5, vai exibir o filme “Corina, uma Babá Perfeita” com os atores Ray Liotta, Whoopi Goldberg e Tina Majorino. O longa de 1994 é um clássico do cinema e vai começar às 14h10 na Rede Globo, horário de Brasília.

Horário da Sessão de sábado hoje

O horário do filme da Sessão de sábado hoje está previsto para começar é às 14h10.

O filme ‘Corina, uma Babá Perfeita’ começa quando a esposa de Manny Singer morre, sua filha Molly fica muda e retraída. Para ajudar a cuidar de Molly, ele contrata a atrevida governanta Corrina Washington, que convence Molly a sair de sua concha e mostra a pai e filha um modo de vida totalmente novo. A amizade de Manny e Corrina encanta Molly e enfurece as outras pessoas da cidade.

Assista o trailer do filme desse sábado:

Como assistir o filme da Sessão de Sábado de hoje

Para assistir de graça o filme Corina, uma Babá Perfeita, da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Tina Majorino hoje

Tina Majorino viveu Molly do filme de 1994 Corina, uma Babá Perfeita. Hoje, a atriz tem 37 anos e continua atuando; o último papel foi em 2022 como Grade de “The Good Doctor”.

Aos nove anos de idade, Majorino desempenhou o papel de Molly ao lado de Ray Liotta e Whoopi Goldberg. O filme não foi um sucesso de bilheteria, mas deu a Majorino o impulso que ela precisava para ser notada como uma estrela em ascensão e uma das estrelas infantis mais talentosas dos anos 90

Ela também estrelou vários outros filmes dos anos 90, incluindo Andre (1994), When a Man Loves a Woman (1994) Waterworld (1995) e no filme de TV de 1999 Alice no País das Maravilhas. Majorino também adicionou alguns créditos de TV ao seu currículo.

A artista teve alguns anos sabáticos, mas logo retomou a carreira.

