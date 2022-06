Sessão de Sábado hoje exibe o clássico ‘Meu Primeiro Amor’

A Sessão de sábado hoje, 11, vai exibir o filme “Meu Primeiro Amor”. O longa de 1991 é um clássico do cinema e vai começar às 14h10 na Rede Globo, horário de Brasília.

My Girl é um filme de comédia e drama americano de 1991 dirigido por Howard Zieff e escrito por Laurice Elehwany. O filme, estrelado por Macaulay Culkin e Anna Chlumsky em sua estreia no cinema, retrata o amadurecimento de uma jovem que enfrenta muitos altos e baixos emocionais. O filme também é estrelado por Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

Meu Primeiro Amor é o filme da Sessão de Sábado hoje na Globo

O filme Meu Primeiro Amor, que será exibido na Sessão de Sábado, leva o público ao verão de 1972 e conta a história de Vada Sultenfuss, uma menina de 11 anos e hipocondríaca. Harry Sultenfuss, o pai de Vada, é um viúvo e diretor funerário desajeitado que não entende sua filha, então ele constantemente a ignora. A casa deles, que funciona como a casa funerária da cidade, levou sua filha a desenvolver uma obsessão pela morte. Vada cuida regularmente de sua avó, ‘Gramoo’, que sofre de doença de Alzheimer e cuja mente errante também afeta Vada. Seu tio Phil mora perto e frequentemente passa por lá para ajudar a família.

Vada sai com seu melhor amigo Thomas J. Sennett, um garoto impopular de sua idade que é alérgico a “tudo”.

O título do filme refere-se à música clássica de 1964 com o mesmo nome de The Temptations , que também aparece no final do filme. Prepare os lencinhos!

Título Original: My Girl

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1991

Diretor: Howard Zieff

Elenco: Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin, Anna Chlumsky

Classe: Romance

Assista ao trailer do filme:

