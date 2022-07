Sessão de Sábado hoje exibe Prenda-me Se For Capaz (09/07)

Sessão de Sábado hoje, 9 de julho, exibe o filme Prenda-Me Se For Capaz, lançado em 2002 e protagonizado por Tom Hanks, Leonardo Di Caprio, Jennifer Garner e mais. O longa-metragem começa às 14h10, horário de Brasília, na Globo.

Qual o filme da Sessão de Sábado hoje?

Prenda-Me Se For Capaz é o filme da Sessão de Sábado hoje. O longa-metragem conta a história de Frank, um jovem trambiqueiro que se passa por um professor substituto na escola. Com o sucesso da mentira, ele decide começar a investir em outros disfarces e passa a aplicar golpes milionários.

Ele acaba por despertar a atenção de Carl Hanratty, agente do FBI, que entra em uma empreitada para colocar o golpista atrás das grades.

O filme será exibido às 14h10, horário de Brasília, na Globo, logo após o Jornal Hoje. O longa fica no ar até 15h50, seguido do Caldeirão com Mion.

Título Original: Catch Me If You Can

Elenco: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walker, Martin Sheen, Nathalie Baye, Jennifer Garner

Direção: Steven Spielberg

Nacionalidade: Americana

O que é verdade em Prenda-me Se For Capaz?

O filme Prenda-me Se For Capaz foi inspirado na história de Frank Abagnale Jr., um americano que ficou conhecido como um dos maiores fraudadores da história do país. Ao longo de sua vida, ele fraudou mais de U$2,5 milhões em cheques sem fundos.

Os crimes foram cometidos durante a década de 60. Ele usava diferentes identidades para passar cheques sem fundos em diferentes bancos, supermercados e hotéis. O fraudador até forjou seus próprios cheques fazendo cópias perfeitas dos originais.

As fraudes não se limitaram aos Estados Unidos – ele aplicou golpes em mais de 26 países. Uma vez o homem avistou uma equipe de pilotos de avião e decidiu criar uma nova identidade, de piloto, para conseguir descontar cheques falsos, mesmo com a polícia atrás dele.

Essa foi uma das suas falsas identidades mais famosas. O criminoso ligou para a Pan Am e se passou por John Black, dizendo que era um co-piloto que trabalhava na companhia aérea há sete anos. Com a falsa identidade, ele conseguiu uma carteira de piloto, viagens de graça e hospedagens.

Ele também se passou por um médico de um hospital pediátrico, um advogado com um diploma falso da Universidade de Harvard e como professor da Universidade Brigham Young.

O criminoso foi preso na França e deportado de volta aos Estados Unidos em 1969, e foi sentenciado a 12 anos de prisão. No entanto, em 1974, o governo americano soltou o fraudador, sob a condição de que ele ajudaria as autoridades federais a combater fraudes monetárias.

Depois de cumprir a pena, ele abriu a Abagnale & Associates, onde dá palestras e consultoria sobre prevenção a fraudes, e se tornou multimilionário.

Quantos anos tinha Leonardo DiCaprio no filme Prenda-me se for capaz?

Leonardo DiCaprio tinha 28 anos quando protagonizou o filme Prenda-Me Se For Capaz. Hoje, o ator de 47 anos de idade e uma carreira notória no cinema. Em 2016, ele ganhou o Oscar na categoria Melhor Ator pelo longa-metragem O Regresso.

O ator conquistou papéis importantes no cinema. Ganhou reconhecimento com Diário de um Adolescente (1995) e no drama romântico Romeu + Julieta (1996), mas foi com Titanic que ele alcançou a fama mundial.

Foi aclamado por suas atuações em O Homem da Máscara de Ferro (1998), Os Infiltrados (2006), Django Livre (2012), além dos clássicos O Grande Gatsby (2013) e a comédia criminal O Lobo de Wall Street (2013).

Seu último trabalho foi em 2021, quando estrelou o longa Não Olhe Para Cima, da Netflix, ao lado de Jennifer Lawrence.

Ao longo de sua carreira, namorou durante seis anos a modelo brasileira Gisele Bündchen. Atualmente, ele namora a modelo Camila Morrone, de 25 anos.

