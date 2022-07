Marcela Fetter Pantanal: quem é a atriz que faz Érica

Marcela Fetter Pantanal entra em breve na trama. A modelo vai interpretar Érica, uma jornalista que vai virar a vida de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) do avesso ao se relacionar com o peão e dizer que está grávida dele. O primogênito até cogitará se casar com a moça, mas descobre que tudo não passa de um golpe.

Quem é Marcela Fetter Pantanal?

Marcela Fetter Pantanal interpreta Érica. A atriz tem 26 anos e é do Rio Grande do Sul. Começou a carreira de modelo com 17 anos de idade, quando deixou sua cidade natal para morar em São Paulo.

A loira foi além da carreira de modelo – ela também investiu na carreira de atriz e em 2015, aos 19 anos, conquistou seu primeiro trabalho na televisão. Ela interpretou a lutadora Paula em Malhação: Seu Lugar no Mundo e foi par romântico de Nicolas Prattes, protagonista da história. A atriz foi a vilã da temporada da qual participou.

O segundo papel de Marcela foi em 2018, na série Se Eu Fechar Os Olhos Agora, também da Globo. Ela interpretou Cecília, uma das mulheres que mantinham um caso com Renato (Enzo Romani).

Marcela também faz sucesso nas redes sociais. Ela tem mais de 600 mil seguidores no Instagram, onde compartilha cliques sobre sua rotina, trabalho e vida pessoal – ela está noiva do influenciador Rodrigo Lima.

Na lista de seguidores da famosa estão celebridades como Gabriela Pugliesi, Mari Saad, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, de quem ela é amiga.

Pantanal é o terceiro trabalho de Marcela Fetter na televisão. Em cenas que devem ir ao ar em breve, Érica, sua personagem, chegará na região para fazer uma reportagem sobre o bioma. “Queria saber se vocês vão passar pela fazenda do seu José Leôncio? Eu vim de Campo Grande pra cá… Meio no susto. E só me dei conta, agora, que vou precisar de pouso”, explica a moça para José Lucas.

Ela será acolhida na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e começará a se aproximar do primogênito. Ao longo da trama, os dois irão transar. “Quer dizer que temos o resto da noite só para nós dois?”, pergunta a jornalista. “Se ocê quiser, podemos ter até mais do que isso”, responde o peão. “Me beija, José Lucas… Me beija como se fosse o último beijo que você fosse me dar”, pede ela.

No entanto, na manhã seguinte, ela diz que irá embora do Pantanal. “Amanhã de manhã eu vou embora dessa fazenda, José Lucas… E quero deixar enterrada aqui a lembrança de tudo o que nós vivemos juntos!”, diz a moça.

José Lucas e Marcela ficam juntos?

José Lucas e Marcela não ficam juntos. Tempos depois, a jornalista retorna para o Pantanal, mas agora acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim, vivido por Dan Stulbach.

O político dirá que a filha está grávida e obriga que José Lucas se case com a moça e assuma a criança. O caminhoneiro aceita a proposta e se muda para a cidade da jovem com ela. Inclusive, ele é influenciado pelo sogro a seguir carreira na política.

Os dois vão se preparar para subir no altar, mas o casamento não irá acontecer. Isso porque José Lucas descobrirá que a gravidez da moça é falsa e que ele estava sendo vítima do ‘golpe da barriga’ – a jornalista só queria colocar as mãos em parte da herança de José Leôncio.

Diante da mentira, o casório é cancelado e José Lucas volta para a fazenda. Ele pede desculpas a Jove (Jesuíta Barbosa) por ter se envolvido com Juma (Alanis Guillen).

Na primeira versão da trama, José Lucas terminou a novela ao lado de Irma (Camila Morgado). No entanto, se o final de Trindade (Gabriel Sater) for diferente da primeira versão e ele ficar com a ruiva, não se sabe o que acontecerá com o primogênito.

