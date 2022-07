Lara cresceu com Donatela, mas não divide nenhum laço sanguíneo com ela. A moça ficou sob os cuidados da personagem de Claudia Raia por ser filha de Marcelo, que foi assassinado quando a menina tinha três anos. Você pode se perguntar com curiosidade, quem matou o pai de Lara em A Favorita? Mas o que realmente é importante descobrir primeiro é: quem de fato é o pai de Lara? A mocinha descobre ao longo da novela que na verdade não é herdeira legítima dos Fontini.

Em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, quem matou o pai de Lara em A Favorita

Lara passou grande parte da novela pensando ser filha de Marcelo, mas na verdade era herdeira de Dodi. Curiosamente, tanto o pai verdadeiro quanto o de mentira da jovem morrem, e ambos pelas mãos da mesma pessoa. Flora é quem matou o pai de Lara em A Favorita, tanto Marcelo quanto Dodi.

Cada um foi assassinado por um motivo diferente. Marcelo morreu porque descobriu a verdade e ia revelar que Lara não era herdeira legítima da família milionária. Flora queria colocar suas mãos no dinheiro dos Fontini e por isso resolveu matar Marcelo para tentar esconder a verdade.

Ela foi até a mansão do marido de Donatela e atirou nele quando percebeu que não haveria escapatória para suas mentiras. O crime foi mal executado, já que contou com duas testemunhas diretas: Donatela, que entrou em casa durante o momento e viu Flora atirar mais duas vezes em seu marido, e Cilene, que estava por lá para fazer as unhas de Donatela.

Porém, de certa forma os planos funcionaram e a verdade foi escondida como a vilã queria. Apesar de Flora ter sido presa pelo assassinato, todos continuaram pensando durante anos que Lara era realmente filha de Marcelo. Ela foi criada por Donatela a partir dos 3 anos de idade e era tratada como neta por Gonçalo (Mauro Mendonça) e Irene (Gloria Menezes).

Dodi também morre por causa de Flora, ele é assassinato na reta final do folhetim. Neste ponto da história, Donatela estava com Flora no rancho e enganava a vilã. Ela fazia a personagem de Patrícia Pillar pensar que poderia voltar a ter uma amizade com ela, quando Dodi apareceu e estragou tudo.

O mau-caráter fez Donatela de refém e pediu milhares de dólares para deixar a personagem viva e poder escapar. Porém, Silveirinha aparece na cena e bate na cabeça de Dodi, que acaba soltando Donatela. Com Dodi na mira, Flora atira. Os dois parte para um duelo, cada um de um lado da sala e com uma arma em mãos, mas Flora sai ilesa da briga e Dodi morre. Sendo assim, a personagem de Mariana Ximenes, perde os dois pais no folhetim.

Como Lara descobre quem é seu pai na novela

Lara descobre que não é filha de Marcelo pela boca de Donatela. Após a personagem de Claudia Raia ser incriminada por Flora pelo assassinato de Salvadore, Donatela forja sua própria morte e foge. Ao retornar, a mulher tem um encontro com Lara, que até então não sabia que a mãe estava morta.

As duas discutem, porque a garota custa a acreditar que Flora foi a responsável pela morte Gonçalo, entre outros crimes na novela. Em uma chuva de troca de informações, Donatela revela que Halley é na verdade Matheus, seu filho que foi sequestrado aos seis meses de idade. Com o choque da garota, ela explica em seguida que Lara não é irmã dele, pois é na verdade filha de Dodi. Para quem não lembra, Donatela descobriu a verdade sobre a paternidade de Lara porque Cilene (Elizângela) contou para ela.

