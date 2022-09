Sessão de Sábado vai exibir o filme ‘Todo Poderoso’, com Jim Carrey

A TV Globo vai transmitir na Sessão de Sábado de hoje, 17 de setembro, a comédia Todo Poderoso com Jim Carrey e Jennifer Aniston. A exibição acontece depois do Jornal Hoje, a partir das 14h10.

A vida de Bruce começa a desmorona. Ele desconta a frustração em Deus. Em um encontro inesperado, o próprio Todo-Poderoso decide dar seus poderes a Bruce. O filme é de 2003.

A programação da Globo muda de acordo com a região.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje, 17 de setembro de 2022?

O filme da Sessão de Sábado de hoje é O Todo Poderoso, com Jim Carrey. A carreira de Bruce Nolan (Jim Carrey) na TV está paralisada há algum tempo, e quando ele é preterido para uma cobiçada posição de âncora, ele a perde, reclamando que Deus o está tratando mal.

Logo depois, Deus (Morgan Freeman) entra em contato com Bruce e oferece a ele todos os seus poderes se ele achar que pode fazer um trabalho melhor. Bruce aceita e faz uma farra, usando suas habilidades recém-descobertas para uso pessoal e egoísta até perceber que as orações do mundo estão sem resposta.

Jim Carrey tinha 40 anos em Todo Poderoso, quando interpretou o personagem ‘Bruce Nolan’. Isso foi há 19 anos, em 2003. Hoje ele tem 60 anos.

Já Jennifer Aniston tinha 33 anos quando interpretou a personagem ‘Grace Connelly’.

Caso perca a exibição de hoje da Sessão de Sábado na TV Globo, a partir das 14h10, mas ainda queira assistir ao filme, a produção está disponível no catálogo da Globoplay.

Assista o trailer de O Todo Poderoso, filme da Sessão de Sábado de hoje:

Trailer – Todo Poderoso (2003) trailer : Todo Poderoso (2003) Sinopse Bruce Nolan (Jim Carrey) é um jornalista que tem um bom emprego na TV e uma bela namorada, Grace (Jennifer Aniston).

Programação de filmes da Globo

04:00 Corujão I – Foxcatcher – Uma História Que Chocou O Mundo

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político 2022

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado – Todo Poderoso

15:50 Caldeirão Com Mion

18:30 Mar do Sertão

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Cara e Coragem

20:30 Horário Político 2022

20:55 Jornal Nacional

21:50 Pantanal

23:00 Altas Horas

00:50 Supercine – Ricki And The Flash – De Volta Pra Casa

02:35 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:15 Corujao I – Momentum

