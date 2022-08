Sessão de Sábado: horário e filme de hoje (20/08)

A Sessão de Sábado de hoje, 20, exibe O Dia depois de Amanhã (2004), logo após o Jornal Hoje. O longa-metragem de ficção científica começa às 14h10, horário de Brasília, e terá 1h30 de duração. A obra é estrelada pelos atores Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal.

O Dia Depois de Amanhã é o filme da Sessão de Sábado

O filme da Sessão de Sábado de hoje, 20 de agosto, é O Dia Depois de Amanhã e começa às 14h10, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

O longa-metragem é um dos mais famosos mais filmes de ficção-científica e fez bastante sucesso na década de 2000 ao retratar as mudanças climáticas causadas pelo homem ao longo de sua existência na Terra. O protagonista da história é o climatologista Jack Hall, que tenta alertar a ONU sobre uma enorme tempestade que está prestes a atingir o planeta, mas é ignorado pelas autoridades.

Conforme relatado pelo cientista, a região norte começa a se resfriar cada vez mais e entra em uma nova era glacial, que faz com que milhões de pessoas migrem para o sul, instaurando um caos nas cidades e dando início a calamidades naturais catastróficas em todo o mundo.

O filho de Jack fica preso na cidade de Nova York e o climatologista segue o caminho inverso e parte para Nova York para tenta encontrar o garoto ainda com vida e salvá-lo antes que seja tarde demais.

Título Original: The Day after Tomorrow

Elenco: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum

Direção: Roland Emmerich

Nacionalidade: Americana

Horário: 14h10, horário de Brasília

Assista o trailer do filme da Sessão de Sábado hoje

Programação de filmes da Globo

Além da Sessão de Sábado de hoje, a Globo exibe outros filmes durante a programação do final de semana.

Supercine – Sexy Por Acidente (2018) | 00h20 de domingo, 21 de agosto

Sexy Por Acidente é um filme de 2018 estrelado por Amy Schumer, que interpreta a protagonista Renee, uma mulher comum que luta diariamente com sua insegurança e tem dificuldades em lidar com os padrões de beleza impostos pela sociedade. Em um certo dia, ela cai de bicicleta e bate a cabeça, e acorda acreditando ser a mulher mais bonita do mundo. A partir daí, ela se torna mais confiante e encara a vida sem medo de falhas.

Corujão I – Ladrões (2010) | 02h50 de domingo, 21 de agosto

Em Ladrões, um grupo de bandidos experientes em roubos à bancos resolve se aposentar, mas antes planejam um último audacioso serviço que vai lhes render a fortuna de 20 milhões de dólares. Mas a missão não é tão fácil: eles precisam enfrentar o o detetive Jack Welles, que está disposto a encerrar a carreira deles e não vai medir esforços para colocá-los atrás das grades.

Corujão II – Castelos De Gelo (2010) | 04h25 de domingo, 21 de agosto

Castelos de Gelo conta a história de Alexis Winston, uma jovem bela e talentosa que sonha em se tornar uma estrela da patinação artística. Para alcançar o estrelato, ela precisa deixar o seu namorado em sua cidade natal. Mas o destino para ela, que fica cega após uma tragédia. Seu antigo amor volta para a sua vida e não deixa que ela desista daquilo que mais sonha.

Temperatura Máxima – A Bela E A Fera (2016) | 12h30 de domingo, 21 de agosto

O clássico está de volta! O live action de A Bela e a Fera conta a história de uma mocinha moradora de uma pequena aldeia francesa que tem seu pai capturado por uma criatura feroz. A protagonista decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele e acaba descobrindo que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

Domingo Maior – Assassino A Preço Fixo 2: A Ressurreição (2016) | 00h10 de segunda-feira, 22 de agosto

O fim de semana termina com Assassino A Preço Fixo 2: A Ressurreição. Quando a amada de Arthur Bishop é sequestrada, ele precisa reativar seu lado criminoso para salvá-la. Na mão do inimigo, ele é forçado a viajar pelo mundo para completar três impossíveis assassinatos e fazer o que sabe melhor: fingir que foram acidentes.

