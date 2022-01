Sessão De Sábado hoje (8/1) vai passar o clássico ‘Karatê Kid’

A Sessão de sábado, hoje, 08/01/22, vai exibir o filme “Karatê Kid”. O clássico, protagonizado por Ralph Macchio e Noriyuki “Pat” Morita, será exibido na Globo logo após O Melhor da Escolinha.

O jovem Daniel deseja aprender karatê para se vingar de seus inimigos, mas com Myiagi, seu mentor, ele aprende que karatê não é apenas uma luta, e sim o caminho para o domínio de si mesmo, da mente e do corpo.

Que horas começa a Sessão de Sábado hoje?

Karatê Kid, filme de hoje à tarde da Globo, 8 de janeiro, está marcado para começar às 15h15, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

O filme começa com Daniel e sua mãe, que se mudam de Nova Jersey para a Califórnia. Ela tem um novo trabalho maravilhoso, mas Daniel rapidamente descobre que um garoto italiano de cabelos escuros com sotaque de Jersey não se encaixa na multidão de surfistas loiros. Daniel consegue sair de algumas lutas, mas ele finalmente é encurralado por vários que pertencem à mesma escola de karatê. Enquanto Daniel está apanhando, Miyagi, o jardineiro idoso, pula na briga e o salva lutando contra meia dúzia de adolescentes. Miyagi e Daniel logo descobrem o verdadeiro motivador por trás da atitude violenta dos meninos na forma de seu professor de karatê. Miyagi promete ensinar karatê a Daniel e organiza uma luta no torneio de todos os vales alguns meses fora.

Mais informações sobre a Sessão de Sábado hoje

Título Original The Karate KidElenco Ralph Macchio, Noriyuki “Pat” Morita, Elisabeth Shue, William Zabka, Martin Kove, Randee Heller

Direção John G. Avildsen

Nacionalidade Americana

Gênero Aventura

Assista o trailer de Karatê Kid

Programação de sábado na Globo – 08/01/2022

04:50 Corujão III – Spring Breakers: Garotas Perigosas

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – Karatê Kid – A Hora Da Verdade

16:45 Caldeirão

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:30 Altas Horas

00:20 Supercine – Um Parto De Viagem

02:00 Corujão I – Por Trás Dos Seus Olhos

03:25 Corujão II – 28 Dias