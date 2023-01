Sessão De Sábado hoje vai exibir Karatê Kid, clássico dos anos 80

A Sessão de Sábado de hoje, 14 de janeiro de 2023, irá exibir Karatê Kid - A Hora da Verdade. O clássico começa depois do Jornal Hoje na programação da TV Globo. Estrelado por Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita, o filme marcou gerações.

Lançado em 1984, The Karate Kid contava a história do jovem Daniel, um adolescente que aprende a arte japonesa do caratê com seu vizinho Sr. Miyagi (o falecido e grande Pat Morita) para ajudar a se defender dos valentões da escola.

Que horas começa Karatê Kid na Sessão de Sábado?

O filme da Sessão da Sábado de hoje (14) será Karatê Kid, e está marcado para começar às 14h10 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da emissora.

É importante lembrar que a Sessão de Sábado não ganha transmissão em todo o Brasil, por isso, é necessário conferir a programação local da TV Globo do seu estado se tiver interesse em assistir o longa. Para as regiões em que a transmissão é realizada, o filme ficará no ar até às 15h50, horário em que cederá espaço nas telinhas para o Caldeirão com Mion.

De acordo com a sinopse do filme, um adolescente órfão de pai enfrenta seu momento de verdade em The Karate Kid. Daniel (Ralph Macchio) chega a Los Angeles vindo da costa leste e enfrenta a difícil tarefa de fazer novos amigos. Para piorar, ele se torna alvo de bullying dos Cobras, uma gangue ameaçadora de estudantes de karatê, quando inicia um relacionamento com Ali (Elisabeth Shue), a ex-namorada do líder Cobra.

Ansioso para revidar e impressionar sua nova namorada, mas com medo de enfrentar a gangue perigosa, Daniel pede a seu faz-tudo Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita), que ele descobre ser um mestre das artes marciais, que lhe ensine a arte marcial.

Miyagi ensina a Daniel que o karatê é um domínio sobre o eu, a mente e o corpo, e que a luta é sempre a última resposta para um problema. Sob a orientação de Miyagi.

Assista ao trailer e conheça o filme da Sessão de Sábado de hoje:

Como assistir Karatê Kid na Sessão De Sábado

Você pode assistir A.I. - Inteligência Artificial na Sessão de Sábado pela televisão ou online, as duas opções são gratuitas. Para quem prefere a telinha, é só sintonizar na TV Globo no horário do início do filme, às 14h10. Já quem optar pelo online terá que recorrer a Globoplay.

Número da Globo nas principais empresas de TV a cabo

Claro TV: 24 (SD)/524 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

Vivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Online na Globoplay

Para isso, será necessário criar um cadastro gratuito na plataforma e informar alguns dados pessoais, como nome, localização, aniversário, sexo, entre outros. Quando já estiver com o login e senha em mãos, é só acessar a plataforma streaming e clicar na aba "Agora na TV" para conferir a programação em tempo real da Globo.

Programação completa da Globo hoje

Sábado, 14/01/2023

04:35 Corujão II - Só Se Vive Uma Vez

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado - Karatê Kid - A Hora da Verdade

15:40 Caldeirão Com Mion

18:25 Mar do Sertão

19:10 Praça TV - 2ª Edição

19:35 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine - Baywatch: S.O.S. Malibu

02:00 Reapresentação Novela II - Cara E Coragem

03:00 Corujão I - A Outra Face

