Sessão de sábado vai exibir ‘A Bela e a Fera’ hoje (30/01)

“A Bela e a Fera” é o filme da Sessão de sábado de hoje, dia 30 de janeiro de 2021, a partir das 14h10. Estrelado por Emma Watson e Dan Stevens, o Live Action da Disney estreou em 2017.

A Bela e a Fera é um dos filmes de animação mais amados da Disney por muitos motivos, mas um dos principais é a música. Três de suas canções serem nomeadas para o Oscar de Melhor Canção Original

Belle (Emma Watson), uma jovem inteligente, bonita e independente, é feita prisioneira por uma fera (Dan Stevens) em seu castelo. Apesar de seus medos, ela faz amizade com a equipe encantada do castelo e aprende a ver além do exterior hediondo da besta, permitindo-lhe reconhecer o coração e a alma bondosos do verdadeiro príncipe que se esconde por dentro.

Qual filme vai passar na sessão de sábado?

O filme da Sessão de sábado é “A Bela e A Fera” e conta a história de um moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

A Bela e a Fera foi originalmente concebida como uma adaptação mais sombria e não musical do conto de fadas francês La Belle et la Bête.