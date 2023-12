Sessão de Sábado vai passar Esqueceram De Mim 2; veja horário

A Sessão de Sábado vai exibir o filme "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992), logo após o Jornal hoje. O longa-metragem é um clássico natalino estrelado pelo ator Macaulay Culkin, que fez muito sucesso na década 90. Confira o horário e como assistir.

Que horas começa a Sessão de Sábado na Globo?

O filme Esqueceram de Mim 2 vai ao ar em 23 de dezembro, sábado, às 14h10, horário de Brasília. Com 1h40 de duração, o longa-metragem fica no ar até às 15h50, seguido do Caldeirão com Mion.

A programação da Globo informa que o longa-metragem vai passar no Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília na transmissão oficial da emissora. No Norte, haverá exibição pela filiada TV Liberal, mas não a Rede Amazônica.

Já no Sul, apenas a NSC TV vai passar a produção dos anos 90. Entre as grandes praças da Globo, o título só não será exibido em Minas Gerais, que segue a programação local. Também é possível conferir a programação por região pelo site da emissora, no endereço https://redeglobo.globo.com/.

Os espectadores que desejam acompanhar o filme só precisam sintonizar na emissora no horário indicado. Já o público que estiver longe da televisão, pode assistir através do Globoplay, que disponibiliza o sinal gratuitamente mediante cadastro. Depois de entrar na plataforma, é só clicar em "Agora na TV".

Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" é a continuação do primeiro filme da franquia natalina fenômeno na década de 90. Nesta nova aventura, o público acompanha o caos criado por Kevin McCallister (Macaulay Culkin), que se perde do pai no aeroporto e pega um avião para Nova York, enquanto toda a família embarca rumo à Flórida.

Sozinho em uma das metrópoles mais movimentadas do mundo, Kevin se hospeda no Hotel Plaza, um dos mais badalados da cidade, onde apronta dezenas de travessuras. No entanto, o garoto descobre o plano de dois bandidos de roubar uma loja de brinquedos na véspera do Natal e tenta impedir o assalto.

Quantos anos Kevin tinha no filme Esqueceram de Mim?

O ator Macaulay Culkin tinha 12 anos quando o filme foi lançado. Nascido em 26 de agosto de 1980, o famoso atualmente possui 43 anos e afastou-se da profissão apenas dois anos após o lançamento do segundo filme da franquia, devido a problemas familiares. Na época, ele já havia participado de 15 projetos em apenas sete anos de carreira.

Apesar das grandes pausas que fez em trajetória de Hollywood, o ator participou brevemente de dois seriados nos últimos anos. Macaulay Culkin pode ser assistido em "American Horror Story" (2021) e "The Righteous Gemstones" (2022), sua última aparição na TV. Ele também fez parte de uma banda chamada "The Pizza Underground", que aparentemente encerrou as atividades em 2018, já que não há mais atualizações na página do grupo.

Culkin é casado com a atriz Brenda Song, 35, desde 2017, com quem tem dois filhos: Dakota, de 2 anos, e Carson, nascido em 2022. A família mora em Los Angeles, na Califórnia.

O famoso passou por uma série de problemas depois de ter abandonado a carreira. Primeiro, a família de Macaulay Culkin entrou na justiça para disputar a fortuna do garoto, avaliada em mais de R$ 200 milhões, quando ele foi emancipado. De acordo com o jornal americano LA Times, o intérprete de Kevin ganhou na justiça o direito de não ter que ceder parte do patrimônio aos genitores, com quem cortou relações.

O famoso também enfrentou problemas psicológicos e vício em drogas. Em 2014, a imprensa americana noticiou que ele foi preso ao ser pego com 17 gramas de maconha e dois tipos de tranquilizantes em Oklahoma. Ele foi liberado depois de pagar uma fiança de cerca de U$ 4 mil (R$ 20 mil na cotação atual).

