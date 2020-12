16 curiosidades sobre o filme “Esqueceram de mim”

Clássico dos clássicos dos filmes com temática de Natal, Esqueceram de Mim (Home Alone), estrelado por Macaulay Culkin, embala o cinema em casa em qualquer época do ano. Mas, o que muitos não sabem, é que a franquia lançada em 1990 e que conta o Natal diferente de Kevin McCallister, um menino de 8 anos esquecido em casa pela família que foi tirar férias, apresenta algumas curiosidades. O DCI lista a seguir.

Irmão de Macaulay Culkin participou do filme

No primeiro filme da franquia de Esqueceram de Mim, Kieran Culkin, irmão mais novo de Macaulay, estreou como ator. No longa, ele interpretou o primo de Kevin, personagem símbolo do filme. Já na segunda parte do filme Home Alone 2: Lost in New York, eles voltaram a aparecer juntos nas telonas.

Filme escrito em uma semana

O primeiro roteiro de Esqueceram de Mim foi escrito em 9 dias por John Hughes. Segundo a revista Chicago, John teve a ideia do filme após uma viagem em família à Europa após ele pensar sobre coisas que não queria esquecer.

O criador do longa também é responsável por escrever outros sucessos de bilheteria como Pretty in Pink, The Breakfast e Sexteen Candles.

Casa de “Esqueceram de Mim”

A casa usada como cenário principal do filme foi encontrada após duas semanas pelo diretor Chris Columbus. O imóvel fica em Winnetka, Illinois e apresenta uma decoração em tons amadeirados seguindo o mais perfeito clima da temática de Natal. Além de vários quartos, escada de madeira e jardim.

Atores não tem relação

Em 2015, a atriz Catherine O’Hara que interpretou a mãe do pequeno Kevin, disse em entrevista no Watch What Happens Live, da Bravo TV, que reencontrou Culkin em um evento de arte e que ele a chamou de mãe.

“Eu não o vejo há anos e anos, mas eu o vi dois anos atrás – um ano e meio atrás? – em uma inauguração de arte de Martin Mull, e ele estava se apresentando e disse, ‘Mamãe!’ E eu disse: ‘Baby!'”, recordou.

Macauly Culkin não assiste o filme

Macaulay Culkin participou do programa de Ellen DeGeneres em 2018 e revelou que não assiste ao filme com uma certa frequência. O ator explicou que não consegue ter a mesma visão que o público tem em relação ao dia de Natal do pequeno Kevin, seu personagem no longa.

“Quando estou assistindo, vejo como – estou me lembrando daquele dia no set. Sabe, como eu estava escondendo minha Pepsi atrás do sofá. Eu não posso assistir da mesma forma que outras pessoas podem.”, disse ele.

Recorde ano a ano

Apesar de Culkin não assistir Esqueceram de Mim com certa frequência, o filme detém um recorde há mais de 27 anos. Ao todo, foram arrecadados US$ 285,7 milhões. No entanto, Never Day Die o superou em 2017 em questão de bilheteria segundo informou a Forbes.

O filme não era da Hughes Entertainment

Lançado pela Hughes Entertainment, Esqueceram de Mim estava no ‘acervo da Warner Bros. Devido a uma disputa de orçamento ocorrida três semanas antes do início das filmagens do longa, a 20th Century Fox acabou comprando os direitos e apresentando o filme.

John Candy

O ator cômico improvisou na criação do seu personagem. Em entrevista ao Insider, Columbus detalhou os bastidores do lendário no longa. “Ele estava no filme por apenas um dia, mas resultou em muita improvisação. Nada disso estava no roteiro. A história da funerária, que foi toda improvisada às 4:30 da manhã. Mal conseguíamos manter a cara séria no set apenas ouvindo John.”

O filme teve um improviso

Além de John, Roberts Blossom, intérprete do Velho Marley, ganhou o direito de alterar o roteiro do seu personagem. Columbus declarou que apenas os dois puderam alterar pequenas partes do que ele havia escrito.

“Eu acrescentei o momento em que Marley falou sobre não poder ver sua neta. Também acrescentei o final do filme quando Kevin vê que Marley está se reunindo com sua neta”, contou. Robert De Niro era pra atuar em Esqueceram de Mim O papel de Harry chegou a ser oferecido para Robert De Niro, mas acabou ficando com o ator Joe Pesci. “Foi falado um pouco internamente, mas quando Pesci disse que sim, fiquei surpreso” , afirmou Chris Columbus ao Insider.

Quedas de verdade

Em Esqueceram de Mim, os personagens de Pesci e Daniel Stern sofrem inúmeras quedas. No entanto, não foi usado nenhuma almofada embutidas no solo ou qualquer outro material de proteção. Os dublês fizeram todas as tomadas de primeira e as acrobacias foram reais.

Filme feito para Culkin

Os criadores de Esqueceram de Mim criaram o filme pensando em Macaulay Culkin para o papel principal. A inspiração teria surgido após o ator atuar em Uncle Buck, de Hughes.

Efeitos especiais

A cena em que Kevin atira na cabeça de um dos criminosos com uma espingarda de chumbo contou com efeitos especiais criativos. O projétil que saiu da arma foi animado.

“Pagamos US $ 600 a um cara que morava no porão de sua mãe em Chicago para pintar à mão aquele BB que estava entrando na cabeça de Marv. Era um efeito animado. Um cara com um pincel em um porão de seis quadros pintou um BB à mão. Este foi um filme de US $ 18 milhões, então, para nosso orçamento, estou muito feliz com o resultado.”, disse Chris Columbus em entrevista ao Insider.

Macaulay Culkin improvisou na cena icônica

O ator improvisou uma das cenas mais icônicas do filme, a de que Kevin coloca uma loção pós-barba e fica com as mãos no rosto. Columbo o orientou a mover as mãos imediatamente e gritar. No entanto, Culkin improvisou e manteve as suas mãos nas bochechas.

Filme gravado em escola

A produção de Esqueceram de Mim ficou concentrada em uma escola localizada em Winnetka, Illinois. Escritórios foram criados e parte dos cenários internos como a casa dos McCallister no ginásio da escola.

Chuva de neve

A equipe do Home Alone largou tudo que estava fazendo para filmar a cena da neve no segundo dia de filmagens. Isso porque, o longa foi gravado em fevereiro em Chicago, quando não estava nevando. Mas no dia seguinte ao início da gravação uma chuva de neve começou, o que a equipe encontrou a oportunidade perfeita para filmar a cena em que Kevin acorda na manhã de Natal e reúne sua família, sem precisar contar com o tempo caso realizassem as filmagens na ordem planejada.