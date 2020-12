8 filmes de Natal clássicos para você assistir no fim de ano

O natal está logo aí! Mais um ano terminando e com ele o clima das festas de fim de ano, mesmo que 2020 esteja sendo atípico, por conta da pandemia do covid-19, não é preciso deixar o clima natalino de lado. Confira algumas dicas de filmes de natal que você pode assistir neste últimos dias do ano.

1 – Encontro com data marcada – Filmes de Natal

Sloane (Emma Roberts) é solteira e está cansada de sempre ser o assunto da família nas festas de fim de ano. Afinal, quem não se cansa da constante pergunta ‘e os namoradinhos?’, não é mesmo? Tentando impedir que sua família, principalmente a mãe e irmã, continuem na procura por alguém que Sloane queira namorar, ela topa um acordo Jackson (Luke Bracey): ser o par um do outro em feriados.

2 – O amor não tira férias

Outra dica para quem gosta de filmes de natal é a comédia romântica protagonizada por Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz e Jack Black. Quando Amanda (Diaz) descobre que foi traída pelo namorado, ela resolve mudar de ares e acaba entrando em um site de troca de moradias, com isso, ela conhece Iris (Winslet), que está desiludida com amor após descobrir que o homem que ama está noivo. As duas topam trocar de casa durante as festas de fim de ano e acabam sendo surpreendidas com novos acontecimentos em suas vidas.

3 – Uma invenção de natal

Com cara de conto natalino e um gostinho de Sessão da Tarde, Uma invenção de natal conta a história de Jeronimus Jangle (Forest Whitaker), o maior inventor de brinquedos do mundo, e sua neta, a esperta Journey (Madalen Mills), que precisam recuperar uma invenção de Jeronimus que foi roubada. Ótimo para quem ama musicais e quer ver filmes de natal com a família.

4 – Uma segunda chance para amar

Para quem prefere filmes de natal com um romance um pouco mais dramático, Uma segunda chance para amar pode ser uma boa ideia. A trama segue Kate (Emilia Clarke), que não tem se adaptado bem com a vida após um transplante de coração. A vida de Kate está uma bagunça e ela está desiludida com o trabalho que tem em uma loja de produtos de natal. No entanto, as coisas mudam quando ela conhece o otimista Tom (Henry Golding).

5 – O estranho mundo de Jack – Filmes de Natal

Jack e os amigos vivem na ‘cidade do Halloween‘, localizada no ‘mundo das celebrações’. Ano após ano eles passam todos os dias se preparando para a data festiva, porém, Jack está cansado dessa rotina e acaba deixando a cidade para se aventurar. Ele acaba conhecendo a ‘cidade do natal’ e então tem a ideia de sequestrar o Papai Noel para fazer seu próprio natal. Para quem quer ver uma animação natalina, o clássico de Tim Burton é uma boa pedida, principalmente para quem gosta de obras mais sombrias.

6 – Simplesmente amor – Filmes de Natal

Comédia romântica clássica de natal, Simplesmente amor segue histórias de vários casais durante a data festiva. Com nomes conhecidos como Colin Firth, Rodrigo Santoro, Keira Knightley, Liam Neeson, entre outros, o filme natalino tem uma das cenas mais famosas do cinema quando o assunto é declaração de amor.

7 – Operação presente

Mais uma animação para a lista de filmes de natal. Tem dúvidas de como o Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma noite? E o que acontece se o presente de uma criança se perde pelo caminho? Veja como Noel e seus filhos trabalham no feriado de fim de ano no filme Operação presente.

8 – Esqueceram de mim

Claro que não podia faltar o clássico Esquecerem de mim. Todo mundo já assistiu esse filme? Provavelmente, mas não custa rever a tentativa de Kevin (Macaulay Culkin) de proteger sua casa de bandidos (Daniel Stern e Joe Pesci) quando é esquecido em casa pela família em pleno natal.

