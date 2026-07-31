Veja horário, como chegar, mudanças no trânsito e possível setlist

Show da Xuxa hoje em São Paulo: veja preço dos ingressos e horário

Show da Xuxa hoje em São Paulo: veja preço dos ingressos e horário

Que show da Xuxa é esse? A despedida de Xuxa Meneghel dos palcos passa novamente por São Paulo nesta sexta-feira, dia 31 de julho. A cantora e apresentadora faz a segunda e última apresentação da turnê “XUXA – O Último Voo da Nave” no Nubank Parque, na zona oeste da capital paulista.

Leia a polêmica do figurino que Xuxa mostra demais

Que horas começa o show da Xuxa hoje?

O espetáculo reúne sucessos que marcaram diferentes fases da carreira da Rainha dos Baixinhos, desde os tempos do Xou da Xuxa até músicas do Planeta Xuxa e clássicos como “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”. O show está marcado para 20h e os ingressos para a apresentação desta sexta-feira em São Paulo estão esgotados.

A apresentação acontece no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, no bairro da Pompeia, zona oeste da capital. Os portões serão abertos às 16h, permitindo que o público entre com antecedência. A produção não prevê apresentação de artista de abertura.

A expectativa é de cerca de 35 mil pessoas no estádio. Por isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) preparou uma operação especial para reduzir os impactos no trânsito da região.

Quem não conseguiu assistir ainda terá novas oportunidades durante a turnê. As próximas datas confirmadas são:

26 de setembro – Curitiba (Arena da Baixada)

14 de novembro – Belo Horizonte (Arena MRV)

20 de dezembro – Rio de Janeiro (Maracanã)

Como chegar ao show da Xuxa?

A forma mais recomendada chegar ao show da Xuxa é utilizar o transporte público. A estação Palmeiras-Barra Funda fica próxima ao estádio e atende a Linha 3-Vermelha do Metrô e as linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM.

Outra alternativa é utilizar a Linha 6-Laranja, desembarcando nas estações Perdizes ou SESC-Pompeia, ambas localizadas nas proximidades do local do evento.

Quem optar por aplicativo ou táxi deve considerar que haverá mudanças no trânsito ao redor do estádio durante toda a tarde e à noite.

A CET iniciou a operação especial a partir das 11h, com bloqueios e monitoramento até a meia-noite.

Entre as principais alterações estão:

interdição da Rua Palestra Itália entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompeia;

bloqueios nas ruas Diana e Caraíbas;

fechamento do cruzamento entre a Rua Padre Antônio Tomás e a Avenida Francisco Matarazzo;

possibilidade de bloqueios temporários na Avenida Francisco Matarazzo e na Rua Clélia após o fim do show para facilitar a saída do público.

A CET recomenda que motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas sempre que possível.

Para quem vai de carro por aplicativo, haverá áreas específicas para embarque e desembarque nas avenidas Sumaré e Antártica.

Já os pontos de táxi funcionarão a partir das 21h, distribuídos entre as avenidas Francisco Matarazzo, Antártica, Sumaré, Pompeia e também na Rua Turiassú.

Qual deve ser a setlist do show da Xuxa?

A ordem das músicas pode sofrer alterações, mas o repertório deve seguir o mesmo das apresentações anteriores da turnê. Entre os destaques estão: