Síndrome rara é segredo de Petra em Terra e Paixão

O segredo de Petra (Debora Ozório) está próximo de ser revelado em Terra e Paixão. O público descobrirá não só o motivo que levou a anulação do primeiro casamento da agrônoma, mas que a filha caçula de Antônio (Tony Ramos) tem uma síndrome rara.

Qual o segredo de Petra na novela?

Petra sofre de genofobia, síndrome rara em pessoas que têm pavor de manter relações sexuais, e a revelação deixará Luigi (Rainer Cadete) chocado, já que o casal teve relações na primeira noite juntos, mas a agrônoma dirá que só fez sexo para agradar o marido. A informação foi adiantada pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Petra se justicará que não contou nada antes pois não teve coragem e também que estava se esforçando para que ele não percebesse. O italiano vai garantir que nunca vai forçar a mulher a fazer nada que ela não queira, mas reclamará da situação para Irene (Glória Pires).

"Luigi cuida de você, tenta ajudar com os remédios, trabalha na empresa. Que mulher não consegue fazer sexo? Tudo bem não gostar todas as vezes, mas tem que se esforçar, filha. Minha avó dizia que erguia a saia e rezava. E teve 15 filhos, imagine", dirá a matriarca.

No entanto, Petra permanecerá irredutível e fará uma chantagem, dizendo que conseguia transar contra sua vontade enquanto estava sob medicação, mas que sem os remédios não consegue.

Irene vai aconselhar a filha a procurar um terapeuta, mas ela recusará. "Não, mãe, agora eu caí em mim. Resolvi ser franca comigo, com o mundo. Posso continuar casada, mas sem sexo", dirá. Esse, inclusive, foi o motivo que causou a anulação da primeira união da agrônoma.

Petra topará ir a um psiquiatra, que perguntará se Luigi forçou a relação sexual com a jovem alguma vez, o que ele negará. O profissional vai sugerir que os dois durmam em quartos separados até que a caçula se recupere do trauma.

Não ficará claro se Petra de fato sofreu algum trauma sexual ou se a síndrome é consequência do vício em remédios tarja preta, que pode causar perda de libido em alguns casos.

Internação após morte de Daniel em Terra e Paixão

O vício de Petra em remédios tarja preta ficará ainda pior nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Depois de confessar a Luigi que não suporta fazer sexo, a relação dos dois vai começar a desandar e a agrônoma se afundará no vício com medo de ser abandonada pelo marido.

Vendo a filha dopada pela casa o dia inteiro, Irene ficará com medo de Antônio (Tony Ramos) deserdar a filha e a internará em uma clínica de reabilitação. As cenas devem ir ao ar apenas no final de julho.

Enquanto isso, Petra seguirá tomando os remédios escondido do marido, que não conseguirá controlar o vício da esposa. O comportamento da caçula deixará Antônio com muita raiva, já que ela seria uma opção para ficar com a sucessão da empresa, já que Daniel morre. O ricaço acabará se aproximando de Caio (Cauã Reymond), que se tornará a escolha mais viável.

Obviamente Irene não vai gostar de ver o primogênito cada vez mais próximo de conquistar a sucessão e internará Petra à força. Quando perceber o que está acontecendo, a jovem tentará fugir, mas será amarrada na cama pelos enfermeiros.

Mais adiante no folhetim, Petra deve se tornar a nova vilã ao disputar a sucessão com Caio. A mocinha também ficará fora de si quando Luigi começar a ter um caso com Irene e roubar o dinheiro da madame.

