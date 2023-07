Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?

O segredo de Ademir em Terra e Paixão deve vir à tona mais adiante na novela. O passado do produtor rural é envolto de mistérios no que diz respeito a sua vida amorosa. É possível que o personagem de Charles Fricks mantenha um caso secreto com algum dos funcionários do bar de Berenice (Thati Lopes).

O que Ademir esconde em Terra e Paixão?

Há duas possibilidades sobre o segredo de Ademir em Terra e Paixão. Uma delas é que o produtor rural seria o namorado secreto de Luana (Valéria Barcellos), segundo informado pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Isso porque Ademir sempre está no bar de Berenice, que antigamente pertencia à Cândida (Susana Vieira). A própria dona do estabelecimento questiona o produtor rural o porquê dele ser um cliente tão assíduo, mas nunca fica com nenhum das meninas.

Além disso, ele pediu um favor a Luana recentemente. Foi ela quem foi ao banco pagar a dívida de Aline (Barbara Reis) a pedido do irmão de Antônio (Tony Ramos).

Já a jornalista Débora Lima, do Notícias da TV, aponta que o caso de Ademir na verdade é com Kelvin (Diego Martins), já que o garçom mantém um romance secreto com um homem poderoso da região. No entanto, o que está sendo mostrado ao público é que o jovem flerta com Ramiro (Amaury Lorenzo).

O segundo segredo de Ademir é que ele e Irene (Glória Pires) viveram um caso no passado. O produtor rural, inclusive, pode ser o pai de Daniel (Johnny Massaro). A revelação da paternidade do advogado irá ao ar entre quarta e quinta-feira desta semana.

Nessa semana também o público vai assistir o capítulo de como Daniel morre em Terra e Paixão.

