Daniel é filho de Ademir em Terra e Paixão?

Uma bomba está prestes a explodir nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Após descobrir que o irmão mantém um caso com Aline (Barbara Reis), Caio (Cauã Reymond) vai expor para toda a família que Daniel é filho de Ademir. A notícia deixará o rapaz atordoado e fará com ele sofra um grave acidente de carro.

Como descobrem que Ademir é pai de Daniel?

A revelação que Daniel é filho de Ademir e a morte do advogado vão causar uma reviravolta nos próximos capítulos da trama. Em cenas de Terra e Paixão que vão ao ar nesta quarta-feira, 5, Caio ficará revoltado ao descobrir que Daniel está namorando Aline e espalhará um dos segredos da família.

O primogênito resolverá abrir a caixa deixada por Cândida (Susana Vieira) que contém segredos sobre o passado da família. Com todo o clã La Selva reunido, Caio acusará Daniel de traidor e revelará para toda a família que o advogado está envolvido com a viúva ao mesmo tempo que está noivo de Graça (Agatha Moreira).

Caio continuará dizendo que Irene (Glória Pires) foi prostituta no passado e mostrará uma foto da vilã vestindo roupas sensuais no bar que pertencia à Cândida. Por fim, o primogênito revelará que a madrasta teve um caso com Ademir e que Daniel é filho do personagem de Charles Fricks e não de Antônio (Tony Ramos).

Com o caos instaurado na família, Daniel ficará transtornado com as revelações e sairá dirigindo em alta velocidade pela estrada. O advogado perderá o controle do carro e sofrerá um grave acidente. O rapaz até será levado ao hospital, mas não resistirá aos ferimentos e morrerá.

Ademir tem mais uma filha em Terra e Paixão

Daniel não é o único filho de Ademir em Terra e Paixão. O produtor rural também é pai de Rosa (Maria Carolina Basilio), filha de Flor (Letícia Laranja), de acordo com o colunista Zean Bravo, do jornal Extra.

Flor decidirá contar a verdade para o produtor rural pensando nos direitos da menina. Ademir vai aceitar fazer o teste de DNA, que dará positivo. O irmão de Antônio (Tony Ramos) contará a todos que é o pai de Rosa e dirá que vai entrar na justiça para ficar com a guarda dela.

A garota de programa, no entanto, ficará revoltada com a decisão do produtor rural e dirá que não vai aceitar ficar longe da filha.

Ademir também guarda mais segredos em Terra e Paixão. O personagem mantém um caso secreto com um dos funcionários do bar, podendo ser Luana (Valéria Barcellos) ou Kelvin (Diego Martins). O que se sabe até agora é que o produtor rural vai muito ao estabelecimento, mas não somente por gostar do lugar mas por se envolver com uma pessoa que trabalha no local.

Veja: Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?