Sessão da Tarde da semana: filmes de 9 a 13 de outubro

A programação da Sessão da Tarde da semana inclui filmes do cinema nacional, além de comédias, aventuras e romances. Entre os títulos que serão exibidos nesta semana, está "Um Tio Quase Perfeito 2" (2021), protagonizado pelo ator Marcus Majella. Os longas-metragens vão ao ar de segunda a sexta, logo após "Mulheres de Areia" (1993).

Segunda-feira - Um Tio Quase Perfeito 2 | Sessão da Tarde da semana

A lista de filmes da segunda semana de outubro começa com "Um Tio Quase Perfeito 2", continuação do primeiro longa de mesmo nome lançado em 2017. O título é dirigido por Pedro Antonio Paes.

O protagonista Tony (Marcus Majella) vive tranquilamente em harmonia e longe de trambiques com a família. O rapaz segue sendo adorado pelos sobrinhos até que sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, que conquista o coração dos pequenos e começa a se tornar o novo tio favorito.

Com medo de perder a atenção dos sobrinhos, Tony começa a fazer de tudo para que Beto não entre para a família e que ele permaneça sendo a pessoa preferida das crianças.

Título Original: Um Tio Quase Perfeito 2

Elenco: Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros

Direção: Pedro Antônio Paes

Nacionalidade: brasileira

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 9 de outubro - "Somos Marshall" (2006)

A Sessão da Tarde da semana apresenta o filme "Somos Marshall" na terça-feira, inspirado em uma história real de um acidente de avião que matou um time de futebol americano nos Estados Unidos nos anos 70.

O título é estrelado pelos atores Matthew McConaughey, Matthew Fox e Anthony Mackie, e acompanha os jogadores do time Marshall University Thundering Herd, que viajam junto com a equipe técnica, torcedores e outros tripulantes após perderem um jogo na Carolina do Norte. Quando o avião pousa, a aeronave se choca contra árvores e explode, matando as 75 pessoas a bordo. Após o acidente, o novo treinador da equipe e os demais estudantes da universidade tentam reerguer o time.

Título Original: We Are Marshall

Elenco: Matthew Mcconaughey, Matthew Fox, David Strathairn, Huntley Ritter

Direção: Mcg Mcg

Nacionalidade: americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 10 de outubro - "A Última Escapada" (2020) | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, será exibido o filme "A Última Escapada" (2020), que tem como enredo central a vida na terceira idade. Jack Bronson (James Cromwell) e Norma (Jacki Weaver) são um casal de idosos que são separados na casa de repouso onde moram. Disposto a fazer tudo o que está ao seu alcance para reencontrar a amada, ele escapa do lugar com a ajuda de um grupo de idosos veteranos de guerra, mas acaba vivendo várias situações inusitadas ao lado da mulher.

Título Original: Never Too Late

Elenco: Dennis Waterman, Jack Thompson, Jacki Weaver, James Cromwell, Roy Billing, Shane Jacobson

Direção: Mark Lamprell

Nacionalidade: australiana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 11 de outubro - "WiFi Ralph: Quebrando a Internet" (2018)

"WiFi Ralph: Quebrando a Internet" é o filme da quinta-feira. Este é o único longa de animação que será apresentado na Sessão da Tarde desta semana.

Ralph é o mais famoso vilão dos videogames. Ao lado de sua companheira Vanellope, o personagem inicia uma arriscada aventura na World Wide Web, o universo expansivo e desconhecido da internet, para tentar encontrar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce. Os dois contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" para cumprir a missão.

Título Original: Ralph Breaks The Internet

Elenco: Ed O'Neill, Gal Gadot, Jack Mcbrayer, Jane Lynch, John C. Reilly, Sarah Silverman

Direção: Phil Johnston e Rich Moore

Nacionalidade: americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 12 de outubro - "Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro" (2015) | Sessão da Tarde da semana

A programação termina com a exibição de "Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro". A história mostra o aspirante a cavaleiro Gareth, que vai em busca de um cometa caído e encontra o dragão Drago, que salva sua vida em uma situação de perigo.

Os dois se tornam amigos e começam a trabalhar juntos para derrotar um malvado feiticeiro e parar o seu reinado de terror. A aventura também faz com que Gareth aprenda o verdadeiro significado de ser um cavaleiro.

Título Original: Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse

Elenco: Ben Kingsley, Julian Morris, Tamzin Merchant, Robson Kumode, Jassu Ahluwalia

Direção: Colin Teague

Nacionalidade: americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo nesta semana

A Globo também exibe outros filmes na programação ao longo da semana, incluindo "Coringa" (2019) na Tela Quente.

Segunda-feira (09/10)

Tela Quente: "Coringa" (2019)

Horário: 23h15, logo após "Todas as Flores"

Sábado (13/10)

Corujão I: "Aos Teus Olhos" (2017)

Horário: 03h30, logo após "Comédia na Madrugada"

