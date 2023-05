Stephanie Gomes conta que mãe deu dicas para A Grande Conquista

Stephanie Gomes, 23, é mais uma participante que concorre às vagas na Mansão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, com estreia marcada para o próximo dia 8, segunda-feira. A influenciadora digital é filha de Solange Gomes, que já esteve em outros realities da emissora, e falou estar sentindo a pressão sobre ser filha de uma veterana de programas de confinamento.

Stephanie Gomes é filha de Solange Gomes

A jovem é estudante de biomedicina e influenciadora digital, seguida por mais de 64 mil pessoas em sua página no Instagram. O nome da nova participante do A Grande Conquista também já circulou na mídia devido à briga na justiça de sua mãe contra Waguinho, pai de Stephanie Gomes, que não estava pagando a pensão da filha.

No palco da pré-estreia do programa, na última terça-feira, 2, a jovem afirmou que está em busca de sua independência financeira. "Depender do meu pai não está dando, né, infelizmente", afirmou. "Criada por Solange Gomes, estou indo em um reality atrás do entretenimento da família brasileira".

Ao DCI, a participante afirmou que sente a pressão por ser filha da "rainha dos realities", mas que também recebeu algumas dicas da veterana. "Tudo bem eu sentir essa pressão, até porque trabalho melhor assim. Estou bem empolgada em seguir o legado da minha mãe de forma honrosa e jogar muito mais com a cabeça do que com o coração", disse. Já sobre os conselhos que ganhou de Solange, não quis falar para "não estragar a surpresa" e não abrir seu jogo para os adversários. Ela também afirmou estar se preparando há alguns meses para o desafio com uma rotina de treinos intensa com um personal.

Nas redes sociais, Solange Gomes já começou a campanha a favor da filha. "Não consigo mensurar a emoção da minha filha Stephanie Gomes ter sido convidada para participar do novo projeto da Record. Fomos pega de surpresa logo no início do ano e decidi apoiá-la nesse novo capítulo da vida dela. Preciso da ajuda de vocês para que ela entre direto na MANSÃO. VAMOS VOTAR e muito! A mamãe aqui já está doidinha e bora garantir o melhor ENTRETENIMENTO para a família BRASILEIRA", escreveu a ex-Fazenda e ex-Ilha Record.

O público já pode participar da votação da A Grande Conquista no R7 até segunda-feira.

