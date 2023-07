Succession teve quantas indicações ao Emmy 2023?

Os indicados ao Emmy foram anunciados nesta quarta-feira, 12, e "Succession" é a obra que teve o maior número de indicações da premiação neste ano. "The Last of Us”, “The White Lotus” e “Ted Lasso” são outros seriados que se destacaram.

Succession lidera indicações ao Emmy 2023

A série Sucsession lidera a lista com 27 indicações ao prêmio, incluindo categorias técnicas e principais. A quarta temporada do seriado foi disponibilizada na plataforma de streaming HBO Max entre março e maio deste ano.

Entre as categorias principais, Succession foi indicada a "Melhor série de drama", "Melhor atriz principal em série de drama" com Sarah Snook,"Melhor ator principal em série de drama" com Brian Cox, Kiera Culkin e Jeremy Strong e "Melhor ator coadjuvante em série de drama" com Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck e Alexander Skarsgård, entre outras.

The Last of Us fica em segundo lugar na lista das obras com mais indicações, mencionada em 24 categorias. The White Lotus” recebeu 23, enquanto Ted Lasso ficou com 21.

O Emmy é considerado um dos quatro maiores prêmios do entretenimento, sendo o maior e de mais prestígio da televisão americana. Criado pela Academia de Artes & Ciências Televisivas (a Academia de Televisão), a primeira edição do evento aconteceu em 25 de janeiro de 1949.

Em 1970, também foi criada a premiação International Emmy Awards que reconhece séries e programas de televisão transmitidos fora dos Estados Unidos.

Sobre o que fala a série?

Produzida e exibida pela HBO, a primeira temporada de Succession foi exibida em 2018. A trama acompanha a família de Logan Roy (Brian Cox), dona de um império midiático conhecido como Waystar Royco. O protagonista sempre se dedicou mais ao trabalho do que aos filhos Connor (Alan Ruck), Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Siobhan (Sarah Snook), até que passa por um problema de saúde e seus herdeiros começam a disputar o controle das empresas.

A ganância faz com que os quatro filhos coloque à prova a lealdade de cada um deles. Logan até pensa em dar a sucessão para Kendall, mas desiste e continua no controle dos negócios a medida que a doença avança cada vez mais.

Kendall se sente traído pelo pai e articula uma forma de retirar Logan do controle, mas seus planos não saem como esperados e causam ainda mais tensão entre a família.

O seriado que é sucesso de crítica e de público tem quatro temporadas disponíveis na HBO Max. Todos os episódios podem ser assistidos na plataforma de streaming, mas é necessário ter um plano pago. Os valores das assinaturas começam em R$ 34,90 mensais.

Nos últimos anos, a série de televisão também chamou atenção pelo estiloso luxuoso usado pelos personagens, chamado de 'quiet luxury'. Vídeos sobre o figurino e dicas de como aderir ao estilo viralizaram nas redes sociais. Outro motivo inusitado que fez a série ficar popular no Brasil foi uma cena na qual os personagens aparecem bebendo a cachaça brasileira Pitu.

Quando vai ser o Emmy?

O Emmy 2023 acontece no dia 18 de setembro, segunda-feira, que comemora os 75 anos da existência do prêmio. Mais informações sobre a transmissão e apresentadores da cerimônia ainda serão divulgados. No entanto, é possível que a festa seja adiada diante da greve dos roteiristas de Hollywood e uma suposta paralisação do sindicato dos atores.

A lista completa dos indicados nas principais categorias foram anunciadas hoje. Vale lembrar que os prêmios das categorias técnicas são entregues em outro evento.

