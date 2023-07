Barbie é um bom filme? O que diz a crítica especializada

Um grupo seleto de humanos teve um vislumbre do mundo da Barbie na noite de domingo, 9 de julho, na estreia antecipada “Barbie”, de Greta Gerwig, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. Há quem chamasse o filme de engraçado, mas há elogios ainda melhores. Veja as críticas.

>> Faixa etária do filme

O que diz a crítica sobre o filme da Barbie?

Pelas redes sociais, Jamie Jirak, do ComicBook.com, chamou o filme de seu "filme favorito do ano", escrevendo: "Greta Gerwig de alguma forma superou minhas expectativas... Dê a Ryan Gosling uma indicação ao Oscar, estou falando sério!"

A escritora do Collider, Perri Nemiroff, elogiou a habilidade do filme, principalmente o figurino e o design de produção. Em relação a história, no entanto, ela tinha opiniões mais contraditórias, afirmando: “Acho que o filme serve especialmente bem à Barbie de Margot Robbie e sua jornada, mas há outros personagens passando por arcos importantes que precisavam de mais tempo na tela para realmente se aprofundar e explorar ao máximo.”

A apresentadora de "Pay Or Wait", Sharronda Williams, chamou o filme de "espirituoso, sincero e totalmente divertido", elogiando particularmente Gosling como um "ladrão de cenas que causa a maioria das risadas".

Já o escritor do ScreenRant, Joseph Deckelmeier, chamou o filme de "engraçado, bombástico e muito inteligente", acrescentando que "Greta Gerwig aponta para as cercas e acerta um home run". Deckelmeier elogiou o desempenho de Robbie como "ótimo" e observou que Gosling e Simu Liu são "puro entretenimento".

A editora de mídia social da Variety, Katcy Stephan, chamou o filme de “perfeição”: “Greta Gerwig oferece um comentário sutil sobre o que significa ser uma mulher em uma brincadeira engraçada, maravilhosa e divertida. Todo o elenco brilha, especialmente Margot Robbie e Ryan Gosling em papéis que eles claramente nasceram para interpretar.”

Greta Gerwig, conhecida por dirigir “Lady Bird” e “Little Women”, dirigiu o filme e escreveu o roteiro com Noah Baumbach. Estrelado por Margot Robbie como a icônica Barbie e Ryan Gosling como Ken, o filme tem um elenco arrasador - a maioria dos quais interpreta diferentes versões das famosas bonecas - incluindo Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Sharon Rooney, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa e John Cena.

“Barbie” também conta com America Ferrera, Will Ferrell, Connor Swindells, Michael Cera, Helen Mirren, Jamie Demetriou e Emerald Fennell.

