12 filmes infantis para assistir nas férias de julho na Netflix

Confira quais filmes infantis estão disponíveis na Netflix e você pode assistir com a família durante as férias de julho. Na imagem à esquerda, o filme Sing - Quem Canta Seus Males Espanta - Foto: Reprodução/Divulgação/Freepik

Com as férias escolares de julho, chega o momento em que os pais precisam escolher as atividades que vão entreter a garotada durante o período. Para quem gosta de uma sessão de cinema no sofá de casa acompanhada de muita pipoca, nada melhor do que alguns filmes infantis que vão agradar as crianças. Por isso, selecionamos alguns títulos do catálogo da Netflix que podem ser conferidos na sua casa!

*Todas as animações da lista são de classificação livre, então não é preciso se preocupar com o conteúdo dos filmes.

O Ritmo da Selva - O filme está na Netflix

Em O Ritmo da Selva - O Filme, a criançada acompanha um grupo de animais falantes que encontra um alienígena que cai na terra. Os bichos tentam ajudar o forasteiro a encontrar o caminho de volta para casa, o que lhe ensina lições sobre amizade e companheirismo. Enquanto sua nave está pousada na selva africana, o alienígena sente saudades de casa, mas também se diverte como ninguém. A situação desanda quando seu pai aparece para um buscá-lo, já que ele é um grande conquistador do espaço e pode arranjar muitos problemas.

Ano: 2021

Duração: 1 hora e 29 minutos

Shrek 1

Um clássico das animações e ganhador do Oscar de melhor animação de 2002, Shrek é outra opção para conferir na Netflix. A história da produção mostra um ogro mal-humorado e que gosta de viver solitário em seu pântano. No entanto, seu refúgio é invadido por várias criaturas de contos de fada que foram expulsos de suas casas pelo Lorde Farquaad. Para ter paz e tranquilidade de novo, Shrek resolve ir até o Lorde para conseguir um acordo. Assim, ele acabará em um a jornada que conhecerá a bela princesa Fiona, que esconde um segredo.

Ano: 2001

Duração: 1 hora e 30 minutos

A Fera do Mar - filmes infantis para assistir na Netflix

Entre os filmes da lista, A Fera do Mar segue a trajetória de dois personagens, uma menininha chamada Maisie Brumble e o caçador Jacob Holland. A dupla acaba no caminho uma da outra por acaso, quando a garotinha entra escondida no navio de grande perseguidor de baleias, o capitão Corvo. Após uma reviravolta no caminho dos marinheiros durante a busca pelo maior monstro marinho de todos, Jacob e Maise acabam juntos em uma aventura por águas misteriosas que promete criar um grande laço entre eles e terminar em uma história inesquecível.

Ano: 2022

Duração: 1 hora e 59 minutos

A Caminho da Lua

Em A Caminho da Lua, a jovem Fei Fei decide usar tudo o que a ciência lhe oferece para construir um foguete que a levará para a lua. A aventura da garota não é apenas uma curiosidade de conhecer a vida fora da Terra, mas para provar a existência de uma deusa que foi separada de seu grande amor e está muito distante, o que mexe com o coração da menina. A produção concorreu ao Oscar de melhor animação em 2021, mas perdeu para Soul.

Ano: 2020

Duração: 1 hora e 40 minutos

Sing - Quem Canta os Seus Males Espanta

Com uma trilha sonora cheia de hits, como Shake it Off, de Taylor Swift, Faith, de Stevie Wonder e Ariana Grande, Don't You Worry 'Bout a Thing, de Tori Kelly, entre outras, a animação Sing - Quem Canta Seus Males Espanta mostra uma leva de bicharada que se arrisca em um grande show musical. Vencendo medos, obstáculos e inseguranças, a turma se une por um engano durante as audições do teatro do coala Buster Moon, mas tenta criar a melhor performance possível enquanto as paredes do local ainda estão de pé.

Ano: 2016

Duração: 1 hora e 48 minutos

A Jornada de Vivo - filmes infantis para assistir nas férias

Com canções originais de Lin Manuel Miranda, responsável pela trilha de sucessos de várias produções do mundo musical, como Moana, Hamilton e In The Heights, A Jornada de Vivo é uma animação que segue um macaco Jupará que é louco por músico. O animal parte em uma viagem emocionante que promete ser de grande importância. Sua missão durante a jornada é entregar uma canção de amor.

Ano: 2021

Duração: 1 hora e 39 minutos

A Origem dos Guardiões

E se o Papai Noel, a Fada dos Dentes, Sandman, o Deus dos Sonhos, o Coelhinho da Páscoa e outros personagens do imaginário infantil se conhecessem e fizessem parte de uma liga juntos? É isso que A Origem dos Guardiões mostra. Na produção, os guardiões se juntam a Jack Frost, uma figura que ainda não sabe a grande influência que pode exercer, e precisam impedir o maligno plano do Breu, o temido bicho papão. Se o vilão conseguir triunfar, todas as crianças pararão de sonhar e serão jogadas no mundo dos pesadelos.

Ano: 2012

Duração: 1 hora e 39 minutos

Meu Amigo Totoro - filmes infantis para assistir nas férias

Animação do conceituado estúdio Ghibli, que lançou filmes renomados como Sussurros do Coração, Vidas ao Vento, A Viagem de Chihiro, O Castelo no Céu, esta produção japonesa mostrará a saga de duas irmãs que estão com uma mãe doente no hospital e vivem apenas com o pai durante isso. Mei é a caçula delas, ao se mudar para uma casa nova no campo com a família, a menina consegue passar por uma pequena passagem pelo quintal que a leva a um lugar inesperado. Assim, a garota encontra um espírito da floresta, Totoro, que promete mudar para sempre a trajetória e vida de sua família.

Ano: 1988

Duração: 1 hora e 27 minutos

As Aventuras de Ladybug - O Filme

Filme com os personagens da série de sucesso sobre Cat Noi e Ladybug, a animação chega ao catálogo da Netflix no dia 28 de julho. Neste primeiro filme da franquia, a obra infantil mostra como a vida da jovem francesa Marinette é mudada depois que ela se transforma na super-heroína Ladybug. Com a vida virada totalmente de cabeça para baixo após receber seus poderes, ela se junta a Cat Noir, outro jovem parisiense, que vai ajudá-la a combater uma grande ameaça. Transformados em heróis pelas joias mágicas, a dupla não pode revelar sua identidade real para ninguém, nem mesmo entre eles mesmos.

Ano: 2023

Duração: 1 hora e 45 minutos.

Próxima Parada: Lar doce Lar - filmes infantis para assistir nas férias

Em Próxima Parada: Lar doce Lar, a animação da Netflix segue alguns bichinhos - entre eles espécies mortíferas - que moram na Austrália. Cansadas de ficarem trancadas no zoológico e serem taxadas como monstros, apesarem de ter corações de ouro, as criaturas resolvem escapar e planejam uma fuga que as levará até um lugar em que elas não serão julgadas. A cobra Maddie lidera o grupo, que tem também figuras como a crocodila Jackie e um coala cativante que promete os levar longe.

Ano: 2021

Duração: 1 hora e 35 minutos

Encrenção - filmes infantis para assistir nas férias

No filme Encrenção, que pode ser conferido no catálogo da Netflix pela criançada durante as férias de julho, um cachorrinho de nome peculiar perde a confortável vida que tinha e precisa lidar com os filhos gananciosos de seu antigo dono. Durante a luta para sobreviver nesta nova realidade, ele precisa aprender a viver no mundo real e saber como se virar nas ruas da cidade grande depois da virada de cabeça para baixo que dá em sua vida.

Ano: 2021

Duração: 1 hora e 28 minutos

Pets Unidos - filmes infantis para assistir nas férias

Apesar do nome parecido, Pets Unidos! não tem relação com os filmes Pets - A Vida Secreta dos Bichos 1 e 2, de 2016 e 2019, respectivamente. Nesta produção de 2020, outra história é abordada, seguindo a trama de um cachorro chamado Roger e uma gata de nome Belle, que precisam unir forças e montar uma equipe de heróis para combater um vilão em comum que tomou a cidade natal deles: um robô perigoso e caótico. Assim, diferentes espécies e raças precisam deixar o preconceito de lado e trabalhar juntos para conseguir sucesso nesta importante missão.

Ano: 2020

Duração: 1 hora e 33 minutos