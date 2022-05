Tadeu fica com quem em Pantanal? Sem Guta, peão terá novo amor

O filho de Filó (Dira Paes) está apaixonado por Guta (Julia Dalavia), mas não será ela com quem Tadeu fica em Pantanal. Em breve, uma nove personagem vai entrar na trama e mexerá com o coraçãozinho do peão, que esquecerá o amor que sente pela filha de Tenório (Murilo Benício).

Tadeu fica com quem em Pantanal?

Tadeu fica com Zefa em Pantanal. A personagem entra em cena a partir da próxima segunda-feira, 23. Ela será contratada por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para fazer o serviço da casa. A personagem será empregada da casa de Tenório, já que Maria deixará de cuidar do lar e passará a viver um romance com Alcides (Juliano Cazarré).

Zefa é uma é uma mulher sofrida, que perdeu a mãe cedo e passou a morar com o pai, até que ele morre afogado e ela fica sozinha no mundo. Como uma forma de superar a partida precoce de seus pais, ela se apega a Deus e se torna uma pessoa muito religiosa.

A moça tem um papel importante na história. Ela se torna confidente da patroa, que quase não tem companhia para conversar. Ela também desperta o interesse de Tadeu, mas passará por conflitos internos. Por ser muito religiosa, ficará confusa sobre se entregar ou não para o peão.

Na versão original do folhetim, Tadeu e Zefa ficaram juntos no final. Os personagens foram interpretados por Marcos Palmeira e Giovanna Gold; agora será Paula Barbosa quem fica a cargo de viver o par romântico do peão. A atriz tem 35 anos e esteve em I Love Paraisópolis (2015), Meu Pedacinho de Chão (2014), Amor Eterno Amor (2012) e Paraíso (2009).

Com quem Guta fica?

Guta fica com Marcelo (Lucas Leto) em Pantanal. Apesar de ter se envolvido com Tadeu e Jove (Jesuíta Barbosa), ela ficará com o filho de Zuleira (Aline Borges) – ao menos foi o que aconteceu na versão original.

O público já conheceu Marcelo. Foi mostrado que ele é um dos filhos que Tenório teve com a amante Zuleica, e seria meio-irmão de Guta. No entanto, no final, será revelado que ele é fruto de uma traição de sua mãe e não é filho do vilão. Sendo assim, ele e a jovem não possuem nenhum grau de parentesco. O personagem tem outros dois irmãos, Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos).

Na versão original da novela, Guta chega até a engravidar do rapaz. Ainda não se sabe se o final será mantido. No remake, a engenheira ficou com Marcelo em uma festa universitária, mas descobriu que ele é filho de seu pai quando viu a foto do crápula no celular do rapaz com o nome de “pai”. Assustada, ela saiu correndo do carro de Marcelo e nunca mais o viu.

Em 1990, Guta foi interpretada por Luciene Adami e Marcelo por Tarcísio Filho. Julia Dalavia e Lucas Leto são os atores que vivem o par romântico no remake adaptado por Bruno Luperi.

