Tadeu não é filho de José Leôncio? Verdade será revelada no final

Filó (Dira Paes) esconde um segredo sobre a paternidade de Tadeu (José Loreto), que não é filho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Apesar de ter afirmado que o rapaz é herdeiro do protagonista, o público vai descobrir na reta final da novela que a personagem mentiu o tempo todo.

Tadeu não é filho de José Leôncio?

Tadeu não é filho de José Leôncio, ao contrário do que o público pensa. Filó só vai falar a verdade sobre a paternidade do peão na reta final da novela e ficará chocada ao descobrir que Zé já sabia de tudo.

Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro da versão original da trama, José Leôncio afirmará que sabe que Tadeu é fruto de outra relação de Filó e que apesar da mulher ter contado uma história diferente, ele sempre soube que o rapaz não é seu filho legítimo.

“Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o fazendeiro. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz Filó. Tadeu escuta toda a conversa escondido e fica chocado com o que ouve.

O peão fica desolado ao saber que sua mãe e Zé Leôncio mentiram para ele a vida inteira. Sem dizer adeus, ele decide ir embora fazenda e foge pela mata.

É então que Tadeu encontra o Velho do Rio (Osmar Prado). O pai de todas as sucuris consola o peão e diz que apesar do peão não ter vínculo biológico com o fazendeiro, Zé ainda é o único pai que ele teve.

Depois de se acertar com a família, Tadeu terá um final feliz ao lado de Zefa (Paula Barbosa).

Quantos filhos Zé Leôncio tem?

Zé Leôncio tem dois filhos biológicos, Jove e José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Tadeu, apesar de ter sido criado como filho, é fruto de outra relação de Filó.

O filho mais velho de Zé é José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Ainda na adolescência, o protagonista perdeu a virgindade com Generosa (Giovana Cordeiro), prostituta que trabalhava em uma currutela. Os dois nunca mais se viram, mas a moça engravidou. Como não sabia nada sobre a identidade do pai da criança, batizou José Lucas com o sobrenome “de Nada”.

O personagem já chegou na fazenda de José Leôncio, mas os dois ainda não descobriram que possuem um vínculo, apesar de Zé estar desconfiado de tamanha semelhança entre o peão e o velho Joventino (Irandhir Santos).

O segundo filho de José Leôncio é Jove, fruto do casamento do rei do gado com Madeleine (Karine Teles). No entanto, a ricaça sofreu com as constantes ausências do marido e com o choque cultural de abandonar o Rio de Janeiro para ir morar no Pantanal, e foi embora da fazenda levando Jove.

Jove e José Leôncio ficam mais de 20 anos sem se ver até que o rapaz decide ir atrás do pai no Pantanal, mas há um grande abismo social e cultural entre eles, que causa uma nova separação entre pai e filho.

+ Jove volta ao pantanal e vai viver triângulo amoroso