Jove volta ao pantanal e vai viver triângulo amoroso

O personagem de Jesuíta Barbosa foi ao Rio de Janeiro – ao encontro da avó Mariana (Selma Egrei) – depois que o trágico acidente de avião de Madeleine (Karine Teles) aconteceu. Quando Jove deixou as terras do pai, José Leôncio alertou Juma que o rapaz poderia não retornar, mas a garota não deu ouvidos. De fato, ela estava certa. Jove volta ao pantanal na novela da TV Globo. Sua chegada é cronometrada com a entrada de José Lucas de Nada (Irandhir Santos) na trama, que se interessará por Juma.

Quando Jove volta ao pantanal na novela?

Jove volta ao pantanal no capítulo que irá ao ar na próxima quarta-feira (25), de acordo com o resumo divulgado pela TV Globo. O rapaz fica pouco tempo no Rio de Janeiro após dar as más notícias para a avó sobre a morte de Madeleine, e logo retorna ao Mato Grosso do Sul, acompanhado da tia, Irma (Camila Morgado).

Antes de Jove voltar ao pantanal, ele conta para Irma que ama Juma (Alanis Guillen), mas que a vida na tapera não é totalmente agradável. Porém, ao retornar para o centro-oeste, ele segue direto para a casa da amada.

No entanto, a partir daí nasce um conflito do jovem casal. Jove pede para Juma que ela passe a morar com ele na fazenda de José Leôncio, o que não agrada muito a moça. Ela cede durante certo momento, mas este é um tema que ainda se repetirá bastante ao longo da novela. A jovem prefere viver isolada em sua tapera.

Bronca do pai

A volta de Jove ao pantanal não será nada fácil. O rapaz ficará no olho do furação quando Levi e Tibério entrarem em um conflito físico por causa de Muda. Com José Leôncio fora, Jove vai ordenar aos peões que não façam nada contra Levi até que seu pai retorne.

Porém, Levi acabará fugindo. Quando volta para a fazenda, José Leôncio cobra o filho pela atitude e a fuga do mau-caráter.

Além de tudo, Jove não ficará nada contente com a forma que José Lucas de Nada age com Juma. No capítulo do próximo sábado (28), o rapaz ficará bastante incomodado com um elogio que o caminhoneiro irá fazer para a menina que se transforma em onça. Nos episódios da próxima semana, a dupla de meios-irmãos também vai se desentender quando saírem em uma comitiva.

Qual o final do triângulo amoroso de Juma, Jove e José Lucas?

Apesar do interesse romântico de José Lucas de Nada, Juma não fica com o caminhoneiro na novela. A paixão arrebatadora de Jove e Juma em Pantanal é o suficiente para que a dupla não dê olhos para mais ninguém.

Na versão original da Manchete, Juma engravida de Jove pouco depois da metade do folhetim. A dupla se casa e continua a morar na fazenda de José Leôncio. Porém, como a questão é um problema que surge de tempos em tempos na vida do casal, Juma retorna a sua tapera na reta final da gravidez, quando Jove está em viagem ao sudeste.

A jovem dá à luz sozinha na beira do rio e em seguida leva a menina para conhecer o pai, que aparece desesperado pela tapera. No final da novela, eles passam a viver em definitivo na fazenda dos Leôncio.

Já José Lucas de Nada não fica sozinho. O caminhoneiro termina a novela Pantanal ao lado de Irma. A irmã de Madeleine se torna noiva de Zé Lucas e é mãe de um menino que teve com Trindade (Gabriel Sater). Os dois criam a criança juntos e ganham um desfecho feliz.

José Lucas chega até a fazenda de José Leôncio após conseguir trabalho:

