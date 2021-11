Tamar teve filhos na Bíblia? Personagem engravida de Judá na novela

A personagem vivida por Juliana Xavier sonha em ter um filho na novela Gênesis, mas não teve sorte, pois ficou viúva duas vezes e não engravidou em nenhum dos dois casamentos. Porém, ela decide agir quando percebe que seu sogro Judá não cumpriu com o acordo que fizeram e o engana para conseguir seus herdeiros. Descubra se Tamar teve filhos na história da Bíblia.

Tamar teve filhos?

Tamar conseguiu ter os filhos que tanto queria e se torna mãe de gêmeos. 2engravidou do próprio sogro quando o enganou para que ele se deitasse com ela. A decisão aconteceu depois que Tamar viu que Selá, o terceiro filho de Judá, já estava crescido e que mesmo assim ela não havia sido chamada para se casar com ele, como havia sido prometido a ela.

Na Bíblia Tamar teve dois filhos, eles se chamaram Perez e Zerá. Com os gêmeos, Judá completou sua descendência em cinco filhos, seus três herdeiros mais velhos foram fruto do relacionamento com uma mulher cananeia. O nome desta esposa não é citado, ela é classificada na Bíblia apenas como ‘filha de Suá’. Na novela Gênesis a companheira de Judá se chamava Muriel e foi interpretada pela atriz Rhaisa Batista.

Plano

A moça fica desesperada ao perceber que Judá não irá cumprir o acordo de casá-la com seu filho mais novo. Ela então conta a ajuda da amiga Quenina (Gabi Cardoso) para se vestir como prostituta. As duas colocam um véu no rosto da moça e ela então segue para enganar Judá.

Quando Tamar convence o homem a se deitar com ela, com esperança que possa ter filhos assim, ela pede que ele deixe com ela seu cajado, cordão e selo. Quando Judá retorna para a tenda de quem ele pensava ser uma prostituta para buscar seus itens, a mulher já havia desaparecido.

Depois que se passam alguns meses e a barriga da moça começa a aparecer, Judá a busca para castigá-la, é nesse momento que Tamar revela que vai ter filhos de Judá, pois mostra o cajado, cordão e selo que roubou do sogro na noite que teve relações com ele.

Quando acaba a novela Gênesis?

O folhetim vai ser encerrado na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Quando Gênesis for finalizada, a faixa das 9 da TV Record vai ser ocupada por outra obra bíblica, a reprise de Os Dez Mandamentos. A história segue a trajetória de Moisés.

