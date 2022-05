Tavinho de O Clone termina com quem: Karla ou Lidiane?

Com a reprise da novela na reta final, o público já quer saber com quem Tavinho (Victor Fasano) termina O Clone. O empresário passa por uma crise no casamento e quase se divorcia ao ser vítima da golpista Karla (Juliana Paes), que arma para engravidar do personagem e viver às custas dele. No entanto, o personagem consegue provar a sua inocência e reconquista a esposa.

Tavinho de O Clone termina com quem?

Tavinho termina ao lado de Lidiane (Beth Goulart) em O Clone. A esposa do empresário sempre foi possessiva em relação ao marido e deixa até os filhos de lado para focar em seu casamento.

Lidiane já deu várias crises de ciúmes ao longo da novela e surta com com qualquer mulher que se aproxime ou até mesmo apenas cumprimente o empresário.

Quando Karla diz que Tavinho é o pai de seu filho, o casamento dos dois desmorona. Sem saber que estava sendo vítima de um golpe, o empresário tenta convencer a esposa que não conhece a jovem e faz um teste de DNA, que para sua infelicidade, dá positivo.

Lidiane tem certeza que foi traída e coloca o marido para fora de casa. Quando está prestes a se divorciar, Tavinho consegue provar que Karla armou para ele.

De quem é o filho de Karla em O Clone?

O filho de Karla é de Tavinho, mas porque a modelo deu um golpe no empresário. Creuza (Paula Pereira) pegou camisinhas usadas pelo patrão e as entregou para a jovem, que injeta o sêmen do rapaz em si mesma e engravida – isso porque a moça, junto com sua mãe Odete (Mara Manzan), sonha em ser rica sem precisar trabalhar.

Quando Karla diz para Tavinho que está grávida dele, o personagem afirma que isso não é possível, já que ele nunca teve nenhuma relação com ela. No entanto, o DNA aponta que a criança realmente é sua filha.

É só quando Telminha (Thaís Fersoza) pressiona Creuza que a verdade vem à tona. A funcionária confessa ter roubado os preservativos e põe fim a farsa.

Lidiane e Tavinho então reatam o casamento e ficam juntos no final de O Clone.

Quando termina O Clone 2022?

A reprise de O Clone termina em 13 de maio, na Globo. A emissora anunciou que a partir do dia 16, A Favorita (2008) será exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Essa é a quarta exibição da trama de Glória Perez, enquanto a de João Emanuel Carneiro será reprisada pela primeira vez desde que foi ao ar há 14 anos no horário nobre da Globo.

O Clone teve o ritmo acelerado e ficou menos tempo no ar que em sua primeira exibição. Em 2001, foram 8 meses de novela. Já em 2022, o folhetim foi encurtado para 7 meses, apesar de ter conseguido bons números de audiência. Para quem não quer esperar até a próxima semana para relembrar os finais do personagens, pode assistir aos episódios no Globoplay.

