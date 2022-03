Quando Jade fica com Lucas na novela O Clone

Quando Jade (Giovanna Antonelli) fica com Lucas (Murilo Benício)? Casal se reencontra no fim da trama - Foto: Reprodução/Globo

Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) se apaixonam logo no início de O Clone, mas são impedidos de viver esse amor. As diferenças sociais e culturais os afastaram e os protagonistas se casaram com outras pessoas, e é somente na reta final que os protagonistas ficam livres. Quando Jade fica com Lucas?

Afina, quando Jade fica com Lucas?

Jade fica com Lucas somente no capítulo final de O Clone. A sobrinha de Ali (Stênio Garcia) volta para as ruínas no Marrocos onde se encontrava com o brasileiro quando ambos eram jovens. O irmão gêmeo de Diogo (Murilo Benício) vai para o mesmo lugar e eles se encontram. O casal se beija e sela o final feliz.

A união de Jade e Lucas só foi possível depois que Ali perdoou a mocinha e aceitou a união dela com o rapaz. A relação entre ela e Said (Dalton Vigh) também melhora e ele permite que Jade visite a filha Khadija (Carla Diaz).

Ao longo de O Clone, além do casamento com Said, Jade se envolveu com Léo, o clone de Diogo feito em laboratório pelo Dr. Albieri (Juca de Oliveira).

Ela também viveu uma história com Zein (Luciano Szafir), que se casou com Jade a pedido de Said, mas se apaixonou de verdade pela mocinha e hesitou em ‘devolvê-la’.

Já Lucas se casou com Maysa (Daniela Escobar), com quem teve uma filha, Mel (Débora Falabella). Entretanto, os dois nunca foram muito felizes na relação e a mulher sofre quando percebe que o marido não a ama de verdade. A situação piora quando Mel se envolve com drogas.

Final de Said

No final de O Clone, Said termina a novela ao lado de Ranya (Nívea Stelmann), sua segunda esposa, uma jovem, bonita e alegre.

O milionário também se casa com Zuleika (Fabiana Alvarez), e as duas disputam entre si a atenção do marido. Ao longo da trama, ele foi casado com Jade, mas a relação era extremamente conturbada e o rapaz até chegou a agredir a esposa. Ele também a proibiu de ver a filha dos dois, Khadija.

Said chegou a se arrepender de pedir o divórcio de Jade e fica desesperado para recuperar a mulher. Nisso, o homem arranja um casamento falso para a ex, para que o novo marido a repudie e ele possa recuperar a esposa, como parte do costume muçulmano retratado na trama. Mas o plano vai por água abaixo quando Zein, vivido por Luciano Zafir, se apaixona por Jade. Sem ser correspondido pela ex de Said, Zein cumpre promessa e também se separa da mulher, que fica livre para voltar para Lucas.

Final de Maysa

Depois da separação de Lucas, Maysa também vai encontrar um novo amor no final da novela. Enquanto caminha em uma praia, ela recebe uma ligação de Dalva (Neuza Borges), que diz que torce para ver ela e Lucas juntos. A mãe de Mel repreende a fala da amiga e diz que já superou o ex. Ela também fala em voz alta, sozinha, que está renascendo.

Enquanto isso, um homem que está sentado na praia, interpretado por Tony Ramos, pensa que Maysa está falando com ele e diz que não entendeu. A mãe de Mel pede desculpas e afirma estar pensando alto. O homem sorri e diz que também costuma pensar sozinho. Os dois começam a conversar e terminam a novela andando na praia abraçados e felizes.

