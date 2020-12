Tela Quente de hoje (14/12): Globo exibe ‘História de Freddie Mercury’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda, dia 14/12, vai exibir o filme “Bohemian Rhapsody – A História de Freddie Mercury”. O filme tem uma duração original total de 2h13. A Globo vai passar o filme às 22h55.

A história da lendária banda de rock britânica Queen e do vocalista Freddie Mercury , que culminou em sua famosa apresentação no Live Aid (1985).

Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O filme da Tela Quente de hoje traz Bohemian Rhapsody, uma celebração acelerada do Queen, sua música e seu extraordinário vocalista Freddie Mercury.

Freddie desafiou estereótipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme traça a ascensão meteórica da banda por meio de suas canções icônicas e som revolucionário. Eles alcançam um sucesso incomparável, mas em uma virada inesperada, Freddie, cercado por influências sombrias, evita o Queen em busca de sua carreira solo. Tendo sofrido muito sem a colaboração do Queen, Freddie consegue se reunir com seus companheiros de banda a tempo para o Live Aid. Enquanto enfrentava bravamente um diagnóstico recente de AIDS, Freddie liderou a banda em uma das maiores apresentações da história do rock. Queen cimenta um legado que continua a inspirar forasteiros, sonhadores e amantes da música até hoje.

Ficha do filme da Tela Quente de hoje ‘História de Freddie Mercury’:

Título Original Bohemian Rhapsody

Elenco: Aidan Gillen; Allen Leech; Ben Hardy; Gwilym Lee; Joseph Mazzello; Lucy Boynton; Rami Malek; Tom Hollander

Direção Bryan Siger

Nacionalidade Americana

Gênero Drama