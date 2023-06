Tela Quente de hoje exibe o filme ‘Ford vs Ferrari’ – (05/06)

O filme da Tela Quente de hoje é “Ford vs Ferrari” (2019), que conta com Christian Bale, Matt Damon, Caitrinona Balfe, entre outras estrelas de Hollywood no elenco. O longa-metragem tem 1h55 de duração e será exibido logo após a novela “Terra e Paixão”.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A Tela Quente começa às 22h25, horário de Brasília. O filme Ford vs Ferrari é dirigido por James Mangold e baseado em fatos reais que ocorreram na década de 60.

O filme mostra Enzo Ferrari, fundador da montadora de carros que leva o seu nome, que recebeu uma proposta da Ford Motor Company sobre uma possível compra. Apesar da oferta, as negociações foram interrompidas pelo empresário quando ele descobriu que o acordo também incluía a compra o programa de corridas da Ferrari, que venceu a mais antiga corrida de resistência de carros esportivos do mundo, a Le Mans.

Henry Ford II, que se sentiu rejeitado após o acordo ter sido frustrado, decide criar um carro para vencer a Scuderia Ferrari. Em 1960, a empresa contrata o ex-piloto Carroll Shelby para chefiar a operação, que traz para o time o piloto e engenheiro Ken Miles (Christian Bale).

Shelby, no entanto, enfrenta problemas com a diretoria da Ford que se preocupa mais com a imagem da empresa do que em relação ao aspecto esportivo.

O filme é vencedor de dois Oscars nas categorias Melhor Edição de Som e Melhor Montagem. Também foi indicado ao principal prêmio da noite, o de Melhor Filme, mas não venceu.

Logo após o filme, a emissora exibe o Jornal da Globo às 00h30 e o programa Conversa com Bial às 01h25, seguindo depois com a reprise da novela das 19h e a programação da madrugada.

Título Original: Ford V Ferrari

Elenco: Caitriona Balfe; Ian Harding; Jon Bernthal; Josh Lucas; Matt Damon; Noah Jupe

Direção: James Mangold

Nacionalidade: Americana

Horário: 22h25, horário de Brasília

ASSISTA AO TRAILER DO FILME DA TELA QUENTE HOJE:

Veja: Sessão da Tarde da semana: filmes de 5 a 9 de junho 2023