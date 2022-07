Tela Quente hoje (25/7) vai passar o filme ‘Terremoto’

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 25/07/22, vai exibir o filme “Terremoto”, depois de Pantanal, às 22h35 (horário de Brasília). O longa é norueguês.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme “Terremoto”. Em 1904, um terremoto de 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo, com um epicentro no “Oslo Graben” que se estende baixo a capital norueguesa. Agora, existem sinais que indicam que se pode esperar um grande terremoto no futuro em Oslo. Um geólogo corre contra o tempo para salvar sua esposa e dois filhos quando um terremoto devastador atinge a região.

Título Original The Quake

Elenco Ane Dahl Torp;Edith Haagenrud-Sande; Jonas Hoff Oftebro; Kathrine Thorborg Johansen; Kristoffer Joner; Stig R Amdam

Direção John Andreas Andersen

Nacionalidade NorueguesaGênero Filme

Veja o vídeo do trailer da Tela Quente hoje

Programação Globo Hoje – Segunda-feira, 25/07/2022

04h00 Hora Um

06h00 Programação Local

08h30 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 Programação Local

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h45 O Cravo e a Rosa

15h30 Sessão da Tarde

17h00 Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita

18h25 Além da Ilusão

19h10 Programação Local

19h40 Cara e Coragem

20h30 Jornal Nacional

21h30 Pantanal

22h35 Tela Quente

00h35 Jornal da Globo

01h25 Conversa com Bial

02h05 Cara e Coragem (reapresentação)

02h50 Comédia na Madruga