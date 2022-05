Tela Quente hoje vai exibir o filme ‘Homem Formiga e a Vespa’ da Marvel

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 23/05/22, vai exibir o filme “Homem Formiga e a Vespa”, depois da novela Pantanal, às 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília). Lang veste mais uma vez o traje de super-herói para ajudar Hope e seu pai a atravessar um túnel para o reino quântico.

Mas um grupo de criminosos rouba a tecnologia criada por Dr. Pym, obrigando o Homem-Formiga e a Vespa a correrem contra o relógio para concluir sua missão.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme Homem Formiga e a Vespa. Scott Lang tenta equilibrar sua vida familiar como pai com suas responsabilidades como Homem-Formiga, quando se apresenta uma nova missão para trazer à luz segredos do passado.

No rescaldo de Capitão América: Guerra Civil (2016) , Scott Lang lida com as consequências de suas escolhas como super-herói e pai. Enquanto luta para reequilibrar sua vida doméstica com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é confrontado por Hope van Dyne e Dr. Hank Pym com uma nova missão urgente. Scott deve mais uma vez vestir o traje e aprender a lutar ao lado da Vespa enquanto a equipe trabalha em conjunto para descobrir segredos de seu passado.

Título Original Ant-Man And The Wasp

Elenco Bobby Cannavale;Evangeline Lilly;Hannah John-Kamen;Judy Greer;Laurence Fishburne;Michael Douglas;Michael Peña;Michelle Pfeiffer;Paul Rudd;T.I.;Walton Goggins

Direção Peyton Reed

Nacionalidade Americana

