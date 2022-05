Filmes da Sessão da Tarde: o que vai passar na Globo de 23 a 27 de maio

Entre os filmes da Sessão da Tarde da semana, de 23 e 27 de maio, estão romances, comédias e mais gêneros que podem agradar. A exibição começa depois de O Cravo e a Rosa, de segunda a sexta-feira. A semana é aberta pelo filme Coincidências do Amor, com Jennifer Aniston e Jason Bateman, e termina com o longa Agente 86. Confira a programação completa!

Segunda-feira, 23 de maio – Coincidências Do Amor é um dos filmes Sessão da Tarde da semana

A sessão da tarde desta semana começa com o filme Coincidências do amor. Na história, Kassie e Wally são amigos de longa data. Ela já está a beira dos 40 anos e continua solteira, mas quer muito se tornar mãe enquanto ainda há tempo. Para isso, ela decide fazer tudo sozinha e recorrer a um doador de esperma. Porém, por conta de uma confusão, ela acaba grávida de seu amigo Wally.

Título Original: The Switch

Elenco: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum, Victor Pagan

Direção: Josh Gordon e Will Speck

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Ano: 2010

Terça-feira, 24 de maio – Incondicional

Na terça-feira, será exibido Incondicional na TV Globo. Baseado em uma história real, o filme mostra Samantha, mulher que tinha uma vida perfeita, que beirava a um conto de fadas. Ela ilustrava livros infantis e era feliz ao lado do marido Billy. No entanto, tudo vai por água abaixo quando Billy é assassinado. Ela perde a esperança e vontade de seguir em frente. Porém, ao reencontrar um amigo de infância, e a presença de dois órfãos em seu caminho, muda tudo para ela.

Título Original: Unconditional

Elenco: Michael Ealy, Lynn Collins, Bruce Mcgill, Diego Klattenhoff, Michael Beasley, Kwesi Boakye

Direção: Brent McCorkle

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Ano: 2012

Quarta-feira, 25 de maio – Globo vai passar Portal Dos Guerreiros

Um dos filmes da Sessão da Tarde da semana é Portal dos Guerreiros, exibido na quarta-feira. A trama apresenta Jack, um garoto que é viciado em jogos de videogame e até então vivia online. Certo dia, Jack é magicamente transportado para a China, a partir daí ele precisa converter seus conhecimentos virtuais para o Kung Fu da vida real, em que precisa ajudar a salvar a bela Su Lin.

Título Original: Warrior’s Gate

Elenco: Uriah Shelton, Dave Bautista, Mark Chao, Ni Ni, Sienna Guillory, Francis Chun-tu Ng

Direção: Matthias Hoene

Nacionalidade: Canadense e Chinesa

Horário: 15h30

Ano: 2016

Quinta-feira, 26 de maio – Idas E Vindas Do Amor

Com um elenco lotado de nomes famosos, como Anne Hathaway, Julia Roberts, Ashton Kutcher e até uma breve participação da cantora Taylor Swift, o filme da Sessão da Tarde de quinta-feira é recheado de romance. Na trama, são exibidas histórias de diversas pessoas com vidas bastante diferentes no dia dos namorados. Há quem acabou de ter o coração partido, quem está a procura de um novo amor e quem decidiu dar aquele maior passo no relacionamento.

Título Original: Valentine’s Day

Elenco: Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hathaway, Jessica Biel, Taylor Lautner, Ashton Kutcher, Jennifer Garner, Jamie Foxx, Bradley Cooper

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Ano: 2010

Sexta-feira, 27 de maio – Agente 86 está entre os filmes da sessão da tarde

Agente 86 é mais um dos filmes da Sessão da Tarde desta semana com a presença da atriz Anne Hathaway. Neste longa estrelado por Steve Carell, um ataque acontece na sede da agência secreta “Controle”. Por isso, o atrapalhado Maxwell consegue uma promoção no trabalho e se torna o Agente 86. Ele conta com a ajuda da agente 99 para encontrar os inimigos da temida “Kaos” e recuperar a normalidade.

Título Original: Get Smart

Elenco: Steve Carell, Alan Arkin, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Terry Crews, James Caan, Bill Murray, Terence Stamp

Direção: Peter Segal

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Ano: 2008

