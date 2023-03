Temperatura Máxima exibe hoje o filme Homem-Formiga E A Vespa, da Marvel

A Temperatura Máxima deste domingo, 12 de março, irá exibir a partir das 12h30 o filme Homem-Formiga E A Vespa, de 2018, na TV Globo. Para a crítica, este é um filme de super-herói mais leve e brilhante, impulsionado pelo carisma sem esforço de Paul Rudd e Evangeline Lilly.

Filme da Temperatura Máxima de hoje e que horas começa

A Temperatura Máxima com o filme Homem-Formiga E A Vespa começa hoje às 12h30 na Globo, depois do Esporte Espetacular.

Na história do longa metragem, Scott Lang tenta equilibrar sua vida familiar como pai com suas responsabilidades como Homem-Formiga, quando se apresenta uma nova missão para trazer à luz segredos do passado.

Scott deve mais uma vez vestir o traje e aprender a lutar ao lado de The Wasp enquanto a equipe trabalha em conjunto para descobrir segredos de seu passado.—Walt Disney Studios

Fantasma para Homem-Formiga e Vespa. Ava Starr, mais conhecida como Ghost, é a principal antagonista do filme Homem-Formiga e a Vespa do Universo Cinematográfico da Marvel de 2018

