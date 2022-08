Tela Quente hoje: veja o filme desta segunda-feira (29/8)

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 29/08/22, vai exibir a série brasileira “Arcanjo Renegado – 2ª Temporada – Episódios 1 E 2”. A exibição vai começar depois da novela Pantanal, às 23 horas e 05 minutos (horário de Brasília).

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje os dois primeiros episódios da segunda temporada da série Arcanjo Renegado. Nela, o sargento Mikhael está de volta em busca de justiça e decidido a acertar as contas com o passado. Em uma nova fase ainda mais eletrizante, a trama repleta de cenas de ação trará uma reviravolta na vida dos protagonistas, além da chegada de vários personagens que vão acirrar as disputas políticas e sociais, em um clima envolto de tensão e viradas de tirar o fôlego.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Arcanjo Renegado – 2ª Temporada – Episódios 1 E 2

Elenco: Marcello Melo Jr, Bruno Padilha, Álamo Facó, Erika Januza, Bruno Mazzeo, Cris Vianna e Ludmilla.

Direção: Heitor Dhalia

Nacionalidade: Brasileira

Assista ao trailer

Filmes da Globo

23:05 Tela Quente – Arcanjo Renegado – 2ª Temporada – Episódios 1 E 2

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Terça-feira

15:30 Sessão da Tarde – Uma Razão Para Recomeçar

23:05 Cine Holliúdy

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Quarta-feira

15:30 Sessão da Tarde – Muito Bem Acompanhada

23:05 Cinema Especial – Jumanji: Próxima Fase

Quinta-feira

15:30 Sessao Da Tarde – O Medalhão

23:05 Ilha De Ferro

00:10 The Good Doctor: O Bom Doutor

02:25 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:10 Comédia Na Madruga I

Sexta-feira

A Programar