Sessão da Tarde desta semana: filmes de 29 de agosto a 2 de setembro

Filmes são exibidos depois de O Cravo e a Rosa, que em breve será substituído por Chocolate com Pimenta na programação do canal.

A Sessão da Tarde desta semana de 29 de agosto a 2 de setembro de 2022 tem filmes para todos os gostos. A semana será aberta por uma comédia com o ator Cuba Gooding Jr. sobre dois amigos frustrados que resolvem abrir um acampamento de verão. Ao longo da semana, o público também irá acompanhar os filmes, Uma Razão Para Recomeçar, Muito Bem Acompanhada e O Medalhão.

Segunda-feira, 29 de agosto – Sessão da Tarde desta semana abre com Acampamento Do Papai

O filme que abre a Sessão da Tarde desta semana é Acampamento do Papai, de 2007. Na história do longa, Charlie e Phil são amigos e pretendem enviar os filhos para acampamento de verão durante as férias das crianças. Eles enfrentam dificuldades no orçamento da casa e por isso resolvem criar o próprio acampamento.

Eles buscam fundar um lugar em que os pequenos tenham contato com a natureza, possam se divertir e aprender valores simples. Porém, os negócios não vão bem logo de cara e eles acabam perdendo crianças para um acampamento rival. Por conta disso, eles são obrigados a aceitar a ajuda de Buck, o pai de um deles. Um coronel durão, Buck transforma a convivência do acampamento e tenta colocar seus conhecimentos militares em prática.

Título Original: Daddy Day Camp

Direção: Fred Savage

Elenco: Cuba Gooding Jr., Lochlyn Munro, Richard Gant, Tamala Jones, Paul Era, Josh McLerran

Nacionalidade: Americana

+ Tela Quente às 23h05:na segunda-feira, a Tela Quente será especial e transmitirá os dois primeiros episódios da segunda temporada de Arcanjo Renegado, produção da Globoplay. A série conta com Marcello Melo Jr. no papel do sargento Mikhael, que está em busca de justiça.

Assista o trailer do filme que abre a Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 30 de agosto – Uma Razão Para Recomeçar

Na terça-feira, será vez do filme Uma Razão para Recomeçar na Sessão da Tarde desta semana. A história vai trazer o personagem Ben, que conheceu Ava quando tinha sete anos de idade. Eles cresceram juntos e ela sempre foi a definição de “a garota dos sonhos”.

Os dois construíram uma amizade que passou a ser um amor fortalecido ao longo dos anos. No entanto, uma reviravolta toma conta da vida da dupla de forma inesperada e pode botar tudo a perder. Eles então começam a questionar o futuro que podem ter.

Título Original: New Life

Elenco: Jonathan Patrick Moore, Erin Bethea, Terry O’quinn, James Marsters

Direção: Drew Waters

Nacionalidade: Americana

+Cine Holliúdy às 23h05: após o término de Filhas de Eva na faixa de horário, as terças-feiras agora exibem a segunda temporada de Cine Holliúdy. Série com Edmilson Filho.

Assista ao trailer:

Quarta-feira, 31 de agosto é dia de Muito Bem Acompanhada na Sessão da Tarde desta semana

No filme de quarta-feira, Muito Bem Acompanhada, o público acompanha Kat Ellis, uma mulher que foi abandonada no altar. Dois anos depois, sua irmã, Amy, irá se casar. Porém, para o azar de Kat, seu ex-noivo será um padrinho na cerimônia.

Kat não está namorando ninguém, mas quer mostrar para o ex que já o superou. Por isso, ela decide contratar Nick para ser seu acompanhante durante o casamento de Amy. No entanto, ela não esperava que Nick fosse encantar tanto sua família e fazer seu coração bater mais forte.

Título Original: The Wedding Date

Elenco: Amy Adams, Debra Messing, Dermot Mulroney, Jack Davenport, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Sarah Parish

Direção: Clare Kilner

Nacionalidade: Americana

+Cinema Especial às 23h05: a Globo vai exibir Jumanji: Próxima Fase, continuação do reboot do famoso longa estrelado por Robin Williams nos anos 1990 e clássico da Sessão da Tarde. Estrelado por Dwayne Johnson e Jack Black, o filme mostra o grupo de amigos protagonistas que precisam retornar ao universo de Jumanji.

Quinta-feira, 1 de setembro – O Medalhão

Com Jackie Chan, o filme de quinta-feita da Sessão da Tarde desta semana é O Medalhão. Na trama do longa de 2003, o detetives Eddie Yang é enviado em uma missão para prender um poderoso líder criminoso que atua com o tráfico de drogas de Hong Kong. Ele viajam até a Irlanda e o acidente com um misterioso medalhão acaba salvando sua vida quando ele é assassinado por traficantes. Ele voltar ao mundo dos vivos, ele retorna ao seu combate contra o crime enquanto tenta entender o poder do amuleto.

Título Original: The Medallion

Elenco: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies, Christy Chung

Direção: Gordon Chan

Nacionalidade: Americana e Hong Kong

Sexta-feira, 2 de setembro

A TV Globo ainda não liberou a programação de sexta-feira, 2 de setembro. No site imprensa.globo/com, utilizado pela emissora para passar informações para a mídia, o cronograma de sexta-feira consta como “a programar”. No site https://redeglobo.globo.com/, que exibe matérias e programação do canal, também não há nenhum cronograma prévio disponível.

A matéria será atualizada depois que o filme do dia 2 de setembro for revelado.

Horário político de 2022 não vai afetar horário da Sessão da Tarde desta semana ou próximas

Desde o dia 26 de agosto, o horário gratuito eleitoral tem tomado as telinhas em duas faixas de horário, das 13h00 às 13h25 e das 20h30 às 20h55. Por conta disso, algumas atrações da TV Globo, e também de outras emissoras, ganharão alterações de horário. Porém, a Sessão da Tarde não é uma delas.

A exibição dos filmes irá continuar às 15h30, logo após a reprise de O Cravo e a Rosa – que em setembro será substituída por Chocolate com Pimenta – e antecederá a novela A Favorita do Vale a Pena Ver de Novo na faixa das 17h00.