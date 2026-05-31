Temperatura Máxima hoje exibe Caçador de Tormenta com Alec Baldwin
Emissora traz sucessos do cinema neste domingo, 31 de maio
Tem filmão na Temperatura Máxima hoje, dia 31 de maio com Caçador de Tormenta. A exibição começa às 12h15 (de Brasília) na TV Globo, logo após o Esporte Espetacular.
William Brody é o filho de um lendário caçador de tempestades, um pesquisador de fenômenos meteorológicos que morreu em um super tornado. Para o desgosto de sua mãe, o garoto decide seguir os passos do pai e continuar seu trabalho. Ele foge de casa e se une a um grupo especializado em entrar de cabeça nas maiores tormentas do mundo.
O filme conta com os atores Alex Minei, Tiago Guimarães, Sidney César, Tininha Godoy, Anne Heche, Alec Baldwin, Skeet Ulrich e Daniel Diemer
No Domingo Maior, após o Fantástico, o público vai poder assistir Creed: Nascido Para Lutar. Adonis Johnson decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Após muito insistir, ele convence Rocky a ser seu treinador e, enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida.
Assistir Temperatura Máxima hoje pelo Globoplay
Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:
Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.
Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.
Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.
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