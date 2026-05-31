Temperatura Máxima hoje exibe Caçador de Tormenta com Alec Baldwin

Tem filmão na Temperatura Máxima hoje, dia 31 de maio com Caçador de Tormenta. A exibição começa às 12h15 (de Brasília) na TV Globo, logo após o Esporte Espetacular.

William Brody é o filho de um lendário caçador de tempestades, um pesquisador de fenômenos meteorológicos que morreu em um super tornado. Para o desgosto de sua mãe, o garoto decide seguir os passos do pai e continuar seu trabalho. Ele foge de casa e se une a um grupo especializado em entrar de cabeça nas maiores tormentas do mundo.

O filme conta com os atores Alex Minei, Tiago Guimarães, Sidney César, Tininha Godoy, Anne Heche, Alec Baldwin, Skeet Ulrich e Daniel Diemer

No Domingo Maior, após o Fantástico, o público vai poder assistir Creed: Nascido Para Lutar. Adonis Johnson decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Após muito insistir, ele convence Rocky a ser seu treinador e, enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida.

Assistir Temperatura Máxima hoje pelo Globoplay

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.

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