Temperatura Máxima hoje exibe o filme ‘Uma Dobra No Tempo’ (20/2)

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 20/2/22, vai exibir “Uma Dobra No Tempo”, às 12h30, com Oprah Winfrey e Reese Witherspoon no elenco. A duração original total do filme é de duas horas.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje

Meg Murry e seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá. Aliadas do colega de classe de Meg, Calvin O’Keefe, e guiadas pelos três misteriosos viajantes astrais conhecidos como Sra. Whatsit, Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que possui todo o mal no universo.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original A Wrinkle In TimeElenco Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling.

Direção Ava Duvernay

Nacionalidade Americana

Gênero Aventura, fantasia

Assista o trailer da Temperatura Máxima hoje

Domingo Maior hoje – Herança De Sangue

Neste domingo, a rede Globo também vai exibir no Domingo Maior o filme Herança De Sangue. Um ex-presidiário se reúne com sua filha rebelde de 16 anos, de quem estava afastado, para protegê-la de traficantes de drogas que estão tentando matá-la.

Autoexilado em algum lugar nas paisagens empoeiradas nos arredores de Los Angeles, John Link – um ex-presidiário robusto e agora um tatuador lutando para permanecer sóbrio – vê sua vida quase ordenada virar de cabeça para baixo, quando recebe um telefonema desesperado de sua filha distante, Lydia. Fugindo de um implacável cartel de drogas mexicano, John e Lydia devem navegar por um mundo perigoso de frágeis lealdades e impiedosos assassinos, enquanto procuram abrigo em uma cidade inóspita. O pai grisalho pode salvar sua filha adolescente desse pesadelo?

Qual a programação da Globo hoje – 20/02/2022

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Uma Dobra No Tempo

14:15 The Voice+

15:45 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Domingo Maior – Herança De Sangue

01:50 Olimpíadas De Inverno 2022

02:20 Cinemaço – Kill Bill – Volume 1