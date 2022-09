Temperatura Máxima hoje exibe Terremoto: a falha de San Andreas (11/9)

A Temperatura Máxima hoje, 11 de setembro de 2022, vai trazer um filme de ação, aventura e suspense neste domingo: o longa Terremoto: A Falha de San Andreas, estrelado por Dwayne Johnson e Alexandra Daddario. A transmissão da TV Globo começa Às 12h30, depois do Esporte Espetacular, e o filme tem duração original total de 1 hora e 54 minutos.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo (11/9)?

O filme da Temperatura Máxima hoje é Terremoto: a falha de San Andreas. Lançado em 2015, a produção norte-americana tem direção de Brad Peyton e grandes nomes como Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd e Paul Giamatti no elenco.

A história do longa-metragem mostra as consequências e a busca por sobrevivência após uma tragédia que prejudica a vida de diversas pessoas: um forte terremoto que atinge o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Devido a tragédia inesperada, o bombeiro especializado em resgates com helicópteros, Raymond Gaines, é obrigado a agir.

O personagem começa a percorrer o estado ao lado de sua ex-mulher para resgatar a filha, Blake, a todo custo em meio ao caos e destruição. A tarefa não será fácil e a população não fica fora de perigo em momento algum, já que é esperado um novo terremoto, ainda maior e mais destruidor.

Para assistir Terremoto: a filha de San Andreas na Temperatura Máxima hoje, é só sintonizar seu aparelho de televisão na TV Globo no horário da exibição, 12h30, ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. A plataforma streaming permite que não assinantes assistam gratuitamente a programação em tempo real da emissora pela aba. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro gratuito.

Caso perca a exibição na Temperatura Máxima hoje, o filme também pode ser assistido no catálogo da HBO Max, que conta com assinaturas a partir de R$ 14,16 ao mês, segundo informações oficiais no site de vendas do serviço.

Título Original: San Andreas

Diretor: Brad Peyton

País de Origem: Americana e Australiana

Ano de Produção: 2015

Gênero: Ação, Suspense e Aventura

Veja o trailer do filme da Temperatura Máxima hoje:

Programação da Globo hoje não tem Domingo Maior

Neste domingo, não será exibido o filme do Domingo Maior depois do Vai que Cola. No lugar, o público vai acompanhar um compilado com os melhores momentos do Rock in Rio 2022. A exibição irá começar às 00h15 e os shows ficarão no ar até 02h05.

O festival de música começou no dia 2 de setembro e contou com grandes shows como o de Justin Bieber, Demi Lovato, Avril Lavigne, Coldplay, Green Day, Iron Maiden, entre outros. Neste domingo (11), dia de encerramento do evento, as atrações principais ficaram com Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora, Ivete Sangalo, Ludmilla, Macy Gray e Liniker.

Depois do compilado de reprises, o Cinemaço entrará no ar. A TV Globo vai exibir o clássico brasileiro Cidade de Deus. O longa mostra a trama de Buscapé, um garoto pobre que mora na Cidade de Deus e tenta conquistar uma carreira de fotógrafo. A transmissão será das 02h05 até 04h00.

Programação completa do domingo na Globo (11/9)

06:00 – Santa Missa

06:50 – Programação local

07:20 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 – Globo Rural

10:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima – Terremoto: A Falha De San Andreas

14:15 – Pipoca Da Ivete

15:50 – Futebol (Campeonato Brasileiro – Série A – São Paulo x Corinthians)

18:00 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:25 – Vai Que Cola

00:15 – Rock In Rio 2022

02:05 – Cinemaço – Cidade De Deus

