Eleições: quando será o debate presidencial na Globo e quem vai?

Falta menos de um mês para as Eleições 2022 e os candidatos à Presidência da República voltam a se encontrar no dia 29 de setembro, data de quando será o debate presidencial na Globo – um dos mais populares. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) devem participar.

Veja também.

+ Para quem vai o voto em branco nas Eleições 2022?

+ Pesquisa para presidente 2022 hoje: Lula lidera com 45%, aponta Datafolha

+ Quem são os candidatos a governador SP 2022 + números

Quando será o debate presidencial na Globo?

O debate presidencial na Globo está marcado para o dia 29 de setembro, numa quinta-feira, logo após a novela Pantanal, por volta das 22h30, horário de Brasília. Vai ser possível acompanhar o debate ao vivo pela TV Globo, pelo site do G1 e pela plataforma de streaming Globoplay na sessão “agora na TV”.

Esse é um dos eventos políticos mais aguardados pelo público, pois além de ser o último antes da votação das Eleições 2022, será transmitido pela maior emissora de televisão do Brasil. Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, no OGlobo, o primeiro debate presidencial da Globo em 2018 marcou 22 pontos de audiência em SP.

Os candidatos ainda não confirmaram presença no debate da TV Globo. Mas espera-se que os principais concorrentes ao cargo de presidente e mais bem colocados nas últimas pesquisas estejam presentes. São eles: Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB) e Felipe D’avila (Novo).

Segundo a legislação eleitoral, artigo 46 da lei 13.488/2017, as emissoras são obrigadas a convidar para o debate apenas os candidatos de partidos que tenham mais de cinco cadeiras no congresso. Após cumprir com esta lei, cada organização decide quem chamar ao evento. Normalmente, são chamados os candidatos com mais relevância nas pesquisas eleitorais ou dentre o público geral.

No último debate foram convidados os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB), Felipe D’avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao debate da emissora carioca. O candidato afirmou, na época, que a decisão de não ir se deu devido à recomendações médicas. P

Calendário de debates com candidatos à Presidência da República

Além do debate da TV Globo, outro confronto entre os candidatos vai acontecer no dia 24 deste mês. A realização do evento será da CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM e revista Veja. O evento deve começar a partir das 19h. Vai ser possível conferir o confronto presidencial ao vivo no canal do SBT e online nos sites dos veículos que participam da organização do debate.

A rede TV cancelou o debate presidencial que deveria ter acontecido dia 2 de setembro. Um outro debate entre os candidatos à presidência seria realizado pela TV Aparecida e CNBB no dia 13 de setembro, mas foi cancelado também.

24 de setembro – sábado: CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM e revista Veja. Às 19h.

29 de setembro – quinta-feira: TV Globo. Depois da novela Pantanal.

Segundo turno

Caso haja segundo turno, outros debates também estão previstos para acontecer. Mas como ainda não há definições para o segundo turno, todos os debates estão passíveis de mudanças.

São eles:

17/10 – segunda-feira: Rede TV!

22/10 – sábado: CNN, SBT, Estadão, Nova Brasil FM, Terra e revista Veja

28/10 – sexta-feira: TV Globo

Como foi o último debate?

O último debate presidencial foi realizado pela Band, Folha de S.Paulo, Uol e TV Cultura, na noite do dia 28 de agosto. Nele, estavam presentes os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’avila (Novo).

Durante o confronto, os candidatos não só discorreram sobre suas propostas, como questionaram uns aos outros e fizeram ataques aos seus adversários.

Um dos trechos mais comentados foi quando Bolsonaro fez um ataque à mediadora do debate, a jornalista Vera Magalhães. Durante pergunta ao candidato, a jornalista afirmou que durante a pandemia de COVID-19 houve muita desinformação sobre as vacinas, e Bolsonaro disparou: “Vera, acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. (…) Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”.

Depois do debate, o Datafolha fez uma pesquisa para classificar quem se saiu melhor no debate. Segundo o instituto, a candidata Simone Tebet (MDB) foi a que teve o maior saldo positivo, seguida por Ciro Gomes (PDT). Lula (PT) aparece em terceiro lugar. Bolsonaro (PL) e Felipe D’ávila (Novo) aparecem depois. E Soraya Thronicke (União Brasil) ficou em último lugar.