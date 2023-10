Terra e Paixão: Irene descobre que filho de Graça não é de Daniel

A farsa de Graça (Agatha Moreira) sobre a paternidade de Danielzinho durou bastante em Terra e Paixão. Porém, chegou a hora de a mentirosa ser desmascarada por Irene (Gloria Pires), que resolverá fazer um teste de DNA e chegará a conclusão que a moça mentiu. A megera tomará atitudes drásticas após a revelação.

Irene vai fazer proposta após verdade sobre filho de Graça

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Irene resolverá expulsar Graça de sua casa depois que descobrir que a ex-nora mentiu ao falar que seu bebê era de Daniel. E para piorar a situação, a vilã tentará comprar a criança.

Os resumos mostram que depois que expulsar Graça de casa e contar para Antônio a verdade sobre Danielzinho, Irene procurará a dona da Boutique de Nova Primavera para lhe fazer uma proposta e vai oferecer dinheiro para ficar com a criança. Graça ficará muito ofendida com a situação, não entregará a criança para a megera e mandará a ex-sogra embora.

Depois da revelação que abalará as estruturas da família La Selva, Graça será procurada por Caio (Cauã Reymond), que quase se casou com a loira por conta do bebê que ele pensava ser do irmão e que por isso exigirá explicações. Com o balde de água fria em sua farsa, ela irá trás de Marino (Leandro Lima), o verdadeiro pai do bebê, e pedirá desculpas.

Os resumos ainda não mostram o que vai acontecer com Graça após deixar a vida boa na casa dos La Selva, mas a loira deve passar por perrengues, já que não aceitará a proposta de Irene de trocar o filho por uma bolada. Como a família da jovem está sem dinheiro até para as coisas mais básicas, é possível que a garota tenha que recorrer a Marino, que por conta da farsa não pagou pensão ao filho, ou a Jonatas (Paulo Lessa), com quem tem se envolvido na trama de Terra e Paixão.

Para quem não se lembra, o interesse de Graça sempre foi no dinheiro dos La Selva. Ela inventou que estava grávida para que Daniel (Johnny Massaro) continuasse noivo dela, que pretendia abandoná-la por Aline (Barbara Reis). Mas como não conseguiu levar o rapaz para a cama para engravidar dele de verdade, foi atrás do delegado para por seu plano em prática.

Após a morte de Daniel, ela manteve a farsa que o bebê que esperava era do advogado e quase conseguiu levar Caio para o altar, que estava disposto a cuidar da criança como seu filho. No entanto, Aline, que também fisgou o coração de Caio, apareceu no casório e ele desistiu da união. Sozinha, ela foi convidada por Irene e Antônio a viver com eles na mansão da família.

Antônio vai entrar em guerra com Marino em Terra e Paixão, pai de Danielzinho

Após o casal La Selva descobrir que Marino é o verdadeiro pai do filho de Graça e não Daniel, Antônio virará inimigo do delegado. Mas se engana quem pensa que o fazendeiro resolverá acabar com o policial por conta da mentira. Egoísta do jeito que é e sempre pensando nele mesmo, Antônio decidirá se vingar do personagem de Leandro Lima porque acabará preso pelas mãos do namorado de Lucinda (Debora Falabella).

Enquanto a confusão sobre a paternidade do bebê toma conta de sua família, Antônio será chamado por Vinicius (Paulo Rocha) nas terras que pertenciam a Aline e será informado por um Oficial de Justiça que não poderão ser realizados trabalhos na propriedade por conta de uma liminar.

Antônio ignorará o aviso e mandará que a extração de diamantes continue. Por conta disso, Marino o prenderá. O ricaço ficará possesso de raiva e prometerá se vingar. Com isso, ele plantará drogas para incriminar o delegado, que até perderá o cargo por conta disso.

