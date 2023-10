Emengarda em Terra e Paixão: mãe de Luigi põe fim à farsa

Terra e Paixão já tem um grande elenco e vai ganhar outra adição nos próximos capítulos da trama. Antes do final do mês de outubro, o público da novela vai conhecer a personagem Emengarda, interpretada por Claudia Raia. Mãe de Luigi (Rainer Cadete), a mulher será uma golpista atrás de dinheiro.

Quem é Emengarda em Terra e Paixão?

Emengarda será a mãe de Luigi na novela Terra e Paixão, a verdadeira, já que ele contratou uma atriz para se passar pela matriarca italiana em seu casamento com Petra (Debora Ozório). A personagem de Claudia Raia dará às caras no folhetim de Walcyr Carrasco a partir do dia 23 de outubro, segundo os resumos oficiais divulgados pela Globo.

Assim que o público conhecer Emengarda, vai descobrir que ela vive de golpes desde que faliu durante seu último casamento, mas estará sem dinheiro desta vez, e por isso irá atrás do herdeiro. Ela entrará em contrato com o rapaz e ameaçará pisar em Nova Primavera, o que deixará o personagem de Rainer Cadete preocupado, já que apenas Irene (Gloria Pires) e Anely (Tatá Werneck) sabem sobre sua farsa.

Emengarda cumprirá sua promessa e viajará até o Mato Grosso do Sul para tentar arrancar dinheiro do rapaz. No entanto, ela manterá a mentira de Luigi para não estragar suas chances. Para os funcionários do bar da cidade ela dirá que é uma parente distante da família La Selva e já para Antônio (Tony Ramos) e Irene será apresentada como tia de Luigi.

Ela ficará hospedada na casa dos ricaços e Luigi não terá outra alternativa a não ser contar a verdade para Irene, já que ela sabe que a atriz de rua contratada para o casamento não é sua verdadeira mãe. A vilã tem aproveitado esse trunfo na manga para manter o rapaz sob seu domínio e não revelará a verdade para o marido.

Anely se aproximará de Emengarda ao descobrir que ela é mãe de Luigi e contará as histórias dos moradores da cidade, o que poderá ser útil para a golpista. Os próximos passos da personagem ainda não foram revelados pelo resumo, mas sabe-se que ela não ficará muito tempo na trama, então é provável que ela consiga dinheiro com o filho e depois vá embora.

Claudia Raia fará apenas uma participação especial na novela Terra e Paixão como Emengarda e não será do elenco fixo. Ela começou a gravar o folhetim na última terça-feira, 10 de outubro, e revelou ao site oficial da emissora que no final deste mês começará os ensaios do espetáculo musical de Tarsila do Amaral que participará. Neste período, ela já terá terminado de gravar suas cenas do folhetim de Walcyr Carrasco.

Relacionado - Claudia Raia e Walcyr Carrasco eram brigados?

O pai de Luigi também vai aparecer?

Ainda não há nada na trama que indique que o pai de de Luigi também dará às caras em Terra e Paixão. Nenhum ator cotado para o papel ou não existem citações sobre ele nos resumos. Mas já se sabe que se o italiano aparecer na história, também será para conseguir algo com Luigi, assim como Emengarda, e prejudicar o marido de Petra, pois foi ele que colocou a família do personagem de Rainer Cadete na desgraça.

Quando foi descoberto por Irene, que esbarrou na atriz que interpretou a mãe do italiano no casório, Luigi confessou para a sogra que sua família tinha herança e era da aristocracia italiana, mas que o dinheiro foi se perdendo a cada geração e que o pai gastou tudo o que eles tinham. Ele contou também que o pai vive com uma húngara e que deixou sua mãe na miséria.

Embora seja brasileiro, o ator Rainer Cadete tem um pezinho na Itália na vida real. Na coletiva de imprensa de Terra e Paixão, realizada antes da estreia da novela, ele contou que teve um padrasto italiano, que já faleceu, e morou com ele e a mãe em Roma, capital do país, na infância.

Leia também - Qual novela vai substituir Terra e Paixão em 2024?